Укрзалізниця почала продавати квитки ще на чотири потяги дальнього сполучення та збільшила періодичність курсування транспорту у туристичні регіони України.
Нові потяги курсуватимуть країною з 19 червня через день.
Потяги та графік:
- Потяг №17/18 (Харків – Ужгород) – з Харкова вирушить 19 червня, а з Ужгорода – 20 червня;
- Потяг №15/16 (Харків – Івано-Франківськ) – з Харкова вирушить 20 червня, з Івано-Франківська – 21 червня;
- Потяг №4/3 (Запоріжжя – Ужгород) – з Запоріжжя вирушить 20 червня, із Ужгорода – 21 червня;
- Потяг №768/767 (Київ – Херсон) – з Києва вирушить 19 червня, з Херсона – 20 червня.
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Водночас Укрзалізниця збільшила періодичність руху поїздів у туристичні області України.
Щодня курсуватимуть:
- Потяг №10/105 (Одеса – Київ) – з 18 червня;
- Потяг №102/101 (Київ – Херсон) – з 20 червня;
- №12/11 (Київ – Новоолексіївка) – і з 1 липня.
На час карантину в Україні призупинили рух потягів.
Його поступово почали відновлювати з 1 червня 2020 року.
15 червня Укрзалізниця повідомила про відновлення руху 14 приміських поїздів на фастівському, ніжинському та яготинському напрямках.