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Факти / Україна

Нові потяги та щоденні рейси на південь: Укрзалізниця анонсувала зміни

Укрзалізниця почала продавати квитки ще на чотири потяги дальнього сполучення та збільшила періодичність курсування транспорту у туристичні регіони України.

Нові потяги курсуватимуть країною з 19 червня через день.

Потяги та графік:

  • Потяг №17/18 (Харків – Ужгород) – з Харкова вирушить 19 червня, а з Ужгорода – 20 червня;
  • Потяг №15/16 (Харків – Івано-Франківськ) –  з Харкова вирушить 20 червня, з Івано-Франківська – 21 червня;
  • Потяг №4/3 (Запоріжжя – Ужгород) – з Запоріжжя вирушить 20 червня, із Ужгорода – 21 червня;
  • Потяг №768/767 (Київ – Херсон) – з Києва вирушить 19 червня, з Херсона – 20 червня.

Читайте: Укрзалізниця додала ще один потяг та збільшила курсування на чотирьох маршрутах

Водночас Укрзалізниця збільшила періодичність руху поїздів у туристичні області України.

Щодня курсуватимуть:

  • Потяг №10/105 (Одеса – Київ) – з 18 червня;
  • Потяг №102/101 (Київ – Херсон) – з 20 червня;
  • №12/11 (Київ – Новоолексіївка) – і з 1 липня.

На час карантину в Україні призупинили рух потягів.

Його поступово почали відновлювати з 1 червня 2020 року.

15 червня Укрзалізниця повідомила про відновлення руху 14 приміських поїздів на фастівському, ніжинському та яготинському напрямках.

Джерело: Укрзалізниця

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