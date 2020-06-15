Укрзализныця начала продавать билеты еще на четыре поезда дальнего следования и увеличила периодичность курсирования транспорта в туристические регионы Украины.

Новые поезда будут курсировать по стране с 19 июня через день.

Поезда и график:

Поезд №17/18 (Харьков — Ужгород) — из Харькова отправится 19 июня, а из Ужгорода — 20 июня;

Поезд №15/16 (Харьков — Ивано-Франковск) — из Харькова отправится 20 июня, из Ивано-Франковска — 21 июня;

Поезд №4/3 (Запорожье — Ужгород) — из Запорожья отправится 20 июня, из Ужгорода — 21 июня;

Поезд №768/767 (Киев — Херсон) — из Киева отправится 19 июня, из Херсона — 20 июня.

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В то же время Укрзализныця увеличила периодичность движения поездов в туристические области Украины.

Ежедневно будут курсировать:

Поезд №10/105 (Одесса — Киев) — с 18 июня;

Поезд №102/101 (Киев — Херсон) — с 20 июня;

Поезд №12/11 (Киев — Новоалексеевка) — и с 1 июля.

На время карантина в Украине приостановили движение поездов.

Его постепенно начали восстанавливать с 1 июня 2020 года.

15 июня Укрзализныця сообщила о возобновлении движения 14 пригородных поездов в фастовском, нежинском и яготинском направлениях.