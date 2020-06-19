Держпродспоживслужба перевірила дотримання карантину у ресторанах, розташованих на центральній вулиці Києва.

Під час рейду по Хрещатику, спільно з Муніципальною вартою Києва, перевірили дев’ять закладів харчування. У двох виявили порушення.

Виявлені порушення – обслуговування клієнтів усередині приміщення.

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Приймали людей у залах. На Хрещатику оштрафували два кафе за порушення карантину / 6 фотографий

На посадовців двох ресторанів склали два протоколи. Вони передбачають штраф для громадян від 17 до 34 тис. грн, для закладів – від 34 до 170 тис.

Міська влада посилює контроль за дотриманням карантину. У всіх районах столиці за цим стежать спеціальні мобільні групи.

Штраф Зеленському за порушення карантину

Суд у Хмельницькому призупинив провадження щодо постанови про штраф президенту Володимиру Зеленському. Суддя звернувся до Верховного суду за розтлумаченням – президент за Конституцією є недоторканий.

3 червня глава держави під час робочої поїздки відвідав кав’ярню у Хмельницькому, чим порушив карантинні обмеження. Разом із ним була делегація чиновників. Через три дні їх усіх оштрафувала поліція.