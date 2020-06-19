Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков стверджує, що катування у поліції не несуть масовий характер.

Він уточнив, що факт перевищення повноважень та знущання над людьми у районних відділеннях поліції трапляються частіше.

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– Я не сказав би, що катування мають такий масовий характер, як нам іноді намагаються показати, – заявив Бабіков.

За його словами, у 2019 році з 285 підозрюваних співробітників Нацполіції тільки дев’ять – за статтями про катування.

У 2020 році 262 поліцейським оголошено про підозру за останні півроку, з них теж 9 – за катування.

Зґвалтування у Кагарлику

Останньою найгучнішою справою щодо катування працівниками правоохоронних органів стало зґвалтування у Кагарлику 26-річної жінки, яка прийшла у відділок поліції як свідок.

Молода дівчина звернулась до лікарні із заявою про побиття та зґвалтування. За її словами, ці катування вчинили працівники місцевої поліції.

26 травня Голосіївський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави двох працівників Кагарлицького відділення поліції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко звільнив підозрюваних з лав правоохоронних органів та відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво, ухваливши рішення про розформування цілого підрозділу та проведення переатестації.

Наразі здійснюється досудове розслідування.