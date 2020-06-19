МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину

Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме посилення контролю за дотриманням карантинних заходів у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ситуація вкрай серйозна. Виконуйте основні рекомендації з протидії епідемії: використовуйте захисні маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, мийте руки та користуйтесь дезінфекторами. Пам’ятайте: 921 – це не просто цифри. За кожною з них – життя людини, – наголосив очільник МОЗ.

Йдеться про транспорт, в якому люди не одягають маски, а також про супермаркети, де не дотримуються соціальної дистанції.

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– Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я, насамперед, маю на увазі обмеження роботи тих чи інших закладів, — заявив Степанов.

Станом на ранок 19 червня в Україні за добу виявили 921 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, усього хворіє 34 984 українців.

На жаль втратили життя 985 осіб, за останню добу – 19. Повністю вилікувалися 16 033 особи. Серед одужавших 3 548 медпрацівників.