У Запоріжжі викрили підпільне виробництво контрафактного спирту.

Служба безпеки України виявила зловмисників та блокувала продаж товару через роздрібну мережу торгівлі у регіоні.

За інформацією слідства, незаконне виробництво спирту організували троє мешканців Запоріжжя.

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Також відомо, що частина готової продукції збувалась місцевим виробникам горілки, інша частина реалізовувалась у роздріб. Щомісяця злочинці продавали до 15 т спирту на 2,2 млн грн.

– Цех із виготовлення підробки вони облаштували у приватному будинку організатора групи. Частину готової продукції ділки збували оптом місцевим підпільним виробникам горілки. За оперативною інформацією, щомісяця вони продавали до 15 т спирту на 2,2 млн грн, – повідомляє СБУ.

Під час обшуків було виявлено майже 4 т спирту, 8 т спиртовмісних сумішей, ароматичні добавки та обладнання для виготовлення підробки. Вартість вилученого становить 1 млн грн.



















Вилучили товар на 1 млн грн: у Запоріжжі закрили цех з виробництва контрафактного спирту / 5 фотографий

Справу розпочато за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України.

Наразі правоохоронці встановлюють клієнтів зловмисників та займаються вилучення спирту з пунктів продажу.

Шахрайство у Запорізькій області

На початку червня кіберполіція Запорізької області затримала групу осіб, які продавали неіснуючий товар у соціальних мережах.

Зловмисники розміщували у соцмережі оголошення щодо продажу одягу з частковою чи повною передоплатою. Після оплати товару клієнтами, шахраї видаляли оголошення та блокували потерпілих.

Шахраями виявились двоє мешканців Запорізької області 1999 та 2000 років народження та один житель Харкова 1994 року народження.