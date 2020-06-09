Кіберполіція Запорізької області затримала групу осіб, які займались продажем неіснуючих товарів у соціальних мережах.

Зловмисники розміщували у соцмережі оголошення щодо продажу одягу з частковою чи повною передоплатою.

Після оплати товару клієнтами, шахраї видаляли оголошення та блокували потерпілих.

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Кіберполіція встановила причетність трьох осіб: двох мешканців Запорізької області 1999 та 2000 років народження та одного жителя Харкова 1994 року народження.

– Зловмисники створили у соціальній мережі сторінку та розміщували неіснуючий одяг. Під час отримання замовлення вони зазначали, що потрібно обов’язково внести часткову чи повну передоплату. Після того як приходило повідомлення про здійснення оплати товару, шахраї видаляли зі своєї сторінки оголошення, а потерпілих додавали до чорного списку, – повідомляє поліція.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили сім-карти, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають. Після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання про підозру.

Шахрайство у Запоріжжі

Нещодавно у Запоріжжі поліція спільно з прокуратурою виявила підпільний call-центр, який маскувався під банк та виманював дані банківських карт для зняття готівки.

Зловмисники телефонували та представлялись працівниками банківських установ, випитували повну інформацію про реквізити банківської картки: номер, CVV-код, термін дії. Вони дотримувалися конспірації шляхом укриття своїх номерів телефонів.

До шахрайської організації входило понад 20 осіб.

За даними поліції, сall-центр працював близько одного місяця і за цей час отримав незаконним способом дохід у понад 100 тис. грн на тиждень.