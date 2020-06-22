Які зміни принесуть 3D-технології світу, з’ясовували на модулі STEM is FEM

Що спільного між новими кросівками, статусним німецьким авто, військовим дроном та захисним костюмом для лікаря? У всіх них є деталі, надруковані за допомогою 3D-технологій. Про це та багато іншого розповідали старшокласницям з усієї України на освітньому модулі STEM is FEM.

STEM is FEM – освітня ініціатива, яка заохочує дівчат обирати сферу STEM: науку, технології, інжиніринг та математику. У червні відбувся п’ятий модуль проекту, присвячений темі 3D-моделювання та друку. Спікери розповідали учасницям, наскільки широкого вжитку зараз набули ці технології і як сильно вони впливають на зміни у різних галузях.

– Кожен модуль STEM is FEM ми фокусуємо на вивченні технологій, що призводять до глобальних змін у світі. Наша мета – показати старшокласницям кар’єрні перспективи, зацікавити їх подальшим вивченням, дати практичні знання для виконання творчого завдання, – розповідає один з ініціаторів проекту STEM is FEM, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Також він додав, що 3D-технології уже стали частиною нашого повсякденного життя, хоча багато школярів цього не усвідомлює. Програма модуля з 3D-моделювання та друку була розроблена так, щоб дати учасницям ті знання, які допоможуть їм бути на крок попереду.

– Якщо завдяки 3D кожен з нас може стати дизайнером, як зміниться зовнішній вигляд людей? Адже кастомізація дизайну вже доступна. Я впевнена, що через якийсь час у всіх нас буде можливість користуватися вигаданими нами самими речами. Можливо, ми зможемо мати вдома принтер, який друкуватиме нами ж створений одяг. І мені цікаво, що тоді станеться з індустрією, яка завжди будувалася на тому, що є культовий дизайнер, і він створює якісь геніальні речі? Як це змінить світ? Ми станемо виглядати більш екстравагантно, більш дивно? Як взагалі зміниться уявлення про хороший і поганий смак? – розмірковувала у своєму виступі про 3D в модній індустрії головна редакторка BURO Ukraine Тетяна Соловей.

Крім цього, дівчата взяли участь у великому практичному курсі семінарів і майстер-класів та у творчому конкурсі. А ще поспілкувалися із мотивуючими спікерами проекту – виконуючою обов’язки голови офісу ООН Жінки в Україні Домінікою Стояноскою, головою політичного відділу посольства Великої Британії в Україні Кейт Дейвенпорт, координатором соціальної реформи Команди підтримки реформ Міністерства фінансів Катериною Бондар та екс-головою Одеської митниці Юлією Марушевською.

Обговорювали гендерну рівність, розвиток технологій у світі та освіту, адже усі учасниці проекту – завтрашні абітурієнти.

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На думку Юлії Марушевської, різниця у навчанні за кордоном і в Україні полягає у розумінні цінності помилки. Помилятися – це абсолютно нормально. Помилка – це те, як ми вчимося. Там всі говорять про помилки, є окремі предмети, де їх розглядають. Тобто це складова навчального процесу. Школи, коледжі, університети створені для того, щоб помилятись.

– Коли ви помиляєтесь на уроці – це значить, що ви вчитесь. Якщо ви вийшли і все зробили ідеально, то що ви там робите? Може, вам взагалі не треба бути в університеті? Ідіть, робіть щось далі. Якщо ви не помиляєтесь, якщо все так гарно, може, просто вам нудно в цьому місці? А якщо помиляєтесь, значить, вам складно, ви зростаєте над собою, відбувається процес. Тому помилки треба любити, поважати, приймати і давати собі якомога більше помилятись, тим паче в такому прекрасному віці, – поділилась думкою Юлія Марушевська.

Переможницею творчого конкурсу стала Ірина Лучин з Івано-Франківська. Вона представила суддям 3D-модель лавки, яка повторює рослинні форми та має місце для вирощування дерева та квітів. Її призом стане устаткування для домашнього 3D-друку та поїздка на міжнародну STEM-подію після завершення карантинних обмежень.

До слова, швейцарська компанія Roche Holding AG отримала дозвіл від уряду США на впровадження високоавтоматизованих тестів на виявлення коронавірусу.