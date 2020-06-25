Сергій Шкарлет призначений в. о. міністра освіти

Кабінет міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

Зокрема, Шкарлет призначений заступником міністра освіти, а також на нього покладені обов’язки в. о. міністра.

Сергій Шкарлет – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

З травня 2010 року обіймає посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету.

За 2019 рік Шкарлет задекларував 513 тис. грн доходів. Також він вказав в декларації 70 тис. грн і $30 тис., а дружина 15 тис. грн і $ 32 тис. готівкових коштів.

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У Шкарлета немає нерухомого майна, а його дружина володіє квартирою (76,9 м²) в Чернігові.

17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав його кандидатуру парламенту для призначення міністром освіти.

18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти.

На початку червня наукове співтовариство Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікувало інформацію про можливі плагіати в наукових роботах.

Шкарлет заперечує наявність плагіату в своїх роботах, а також вважає, що зовнішнє незалежне оцінювання має залишитися, але допускає його трансформацію.

Фото: ЧНТУ