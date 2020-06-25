Сергей Шкарлет назначен и. о. министра образования

Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, Шкарлет назначен заместителем министра образования, а также на него возложены обязанности и. о. министра.

Сергей Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

С мая 2010 года занимает должность ректора Черниговского национального технологического университета.

За 2019 год Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов. Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств.

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У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 м²) в Чернигове.

17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль подал его кандидатуру парламента для назначения министром образования.

18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

В начале июня научное сообщество Ошибки и фальсификации в научных исследованиях опубликовала информацию о возможном плагиате в научных работах.

Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах, а также считает, что внешнее независимое оценивание должно остаться, но допускает его трансформацию.

Фото: ЧНТУ