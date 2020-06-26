10:22 -

Показник летальності від Covid-19 в Україні становить 2,6%, для порівняння такий показник у Німеччині 4%, у США 5%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У нас є всі ці дані в розрізі кожного регіону, в розрізі кожної лікарні. Ми аналізуємо всі летальні випадки. Якщо говорити про регіони, де від коронавірусної хвороби померло найбільше людей – то це Чернівецька (178 летальних випадків), Львівська (126) області та Київ (102),- сказав він.

Міністр також зазначив, що міністерство буде відкривати другу хвилю лікарень, враховуючи ситуацію по кожному регіону.

– Виходячи з цифр захворюваності, в тому числі аналізуючи по різних регіонах поширення хвороби і наповненість ліжок, ми готуємося до розгортання лікарень другої хвилі. На сьогоднішній день в цілому по країні в лікарнях першої хвилі 23 тис. ліжок, з них зайнято близько 4 тис. але в різних регіонах ситуація різна – більш напружена в Чернівецькій та Закарпатській областях, тому ми, за регіональним принципом, будемо готуватися до розгортання лікарень другої хвилі, – сказав Степанов.