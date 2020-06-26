PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 26 червня коронавірус виявили у 41 117 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 1 109 випадків. Це стало новим антирекордом.

З початку З кінця
Пряма трансляція
10:22 - 26 червня

Показник летальності від Covid-19 в Україні становить 2,6%, для порівняння такий показник у Німеччині 4%, у США 5%.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У нас є всі ці дані в розрізі кожного регіону, в розрізі кожної лікарні. Ми аналізуємо всі летальні випадки. Якщо говорити про регіони, де від коронавірусної хвороби померло найбільше людей – то це Чернівецька (178 летальних випадків), Львівська (126) області та Київ (102),- сказав він.

Міністр також зазначив, що міністерство буде відкривати другу хвилю лікарень, враховуючи ситуацію по кожному регіону.

– Виходячи з цифр захворюваності, в тому числі аналізуючи по різних регіонах поширення хвороби і наповненість ліжок, ми готуємося до розгортання лікарень другої хвилі. На сьогоднішній день в цілому по країні в лікарнях першої хвилі 23 тис. ліжок, з них зайнято близько 4 тис. але в різних регіонах ситуація різна – більш напружена в Чернівецькій та Закарпатській областях, тому ми, за регіональним принципом, будемо готуватися до розгортання лікарень другої хвилі, – сказав Степанов.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:18 - 26 червня

Коронавірус в Україні 26 червня підтвердили у 41 117 українців, нових випадків — 1 109.

Померло від ускладнень коронавірусу 19 осіб, всього – 1 086 осіб.

За добу вилікувався 541 українець. Всього хворобу подолали 17 758 пацієнтів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
21:18 - 25 червня

Україна розгортає лікарні другої хвилі для приймання хворих на коронавірус.

Черговий антирекорд завантаженість лікарень значно збільшилася.

– Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

 

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:59 - 25 червня

Школярі проміжних класів отримають табелі про успішність до 1 липня. Дипломи для одинадцятих класів будуть до 31 серпня, а для учнів закладів профосвіти – до 31 липня.

Зміни у термінах видачі відбулись через запровадження карантину.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:57 - 25 червня

До України з Польщі прибуло 134 т товарів для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Сусідня країна передала захисні маски, дезінфікуючі засоби, рукавички та інші матеріали через Механізм цивільного захисту ЄС.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:41 - 25 червня

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №392 про адаптивний карантин.

Що змінилось:

  • звільнені від обов’язкової обсервації приїжджі за умови негативного ПЛР-тесту;
  • обов’язкове медичне страхування іноземців, які в’їжджають в Україну;
  • звільнені від обов’язкової самоізоляції або обсервації учасники вступних іспитів із окупованого Криму та Донбасу;
  • робота кінотеатрів з 2 липня;
  • дозвіл центрам надання адмінпослуг самостійно визначати час початку роботи.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:34 - 25 червня

На Донеччині спалах коронавірусу зафіксовано в Слов’янській психіатричній лікарні.

Станом на ранок 25 червня підтверджено 23 випадки Covid-19, 22 з яких – у медпрацівників.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:29 - 25 червня

У Збройних силах України за добу підтверджено 7 нових випадків Covid-19.

Загалом станом на ранок 25 червня у ЗСУ хворіють 146 осіб. Одужали за час пандемії 290 осіб, п’ять летальних випадків.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:27 - 25 червня

В Одеській області станом на ранок 25 червня виявлено 95 нових випадків коронавірусу.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків – 1 466.

За останній тиждень кількість нових випадків Covid-19 в області зросла удвічі.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
09:40 - 25 червня

Станом на 25 червня у Києві виявили 81 новий випадкок коронавірусу, загалом у місті 4 609 інфікованих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13, в Оболонському та Солом’янському – по 12, а в Шевченківському районі – 9 випадків.

коронавирус киев статистика 25.06

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...169>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка