У Варшаві (Польща) під час президентських виборів на виборчих дільницях утворилися великі черги. Людям доводилося стояти в чергах по півтори години.
В результаті чого цей фактор разом з сильною спекою привів до того, що кілька людей знепритомніли. Одну непритомну людину доставили в лікарню, але її не вдалося врятувати.
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Вибори президента в Польщі
Вибори президента проходять 28 червня. Раніше їх вже переносили через пандемію коронавірусу.
Явка на виборчі дільниці в Польщі стала рекордною для країни – 47,89%. Лідирує в голосуванні чинний президент Польщі Анджей Дуда, а одразу за ним опозиціонер Рафал Тшасковський.
Джерело: tvn24