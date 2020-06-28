У Варшаві (Польща) під час президентських виборів на виборчих дільницях утворилися великі черги. Людям доводилося стояти в чергах по півтори години.

В результаті чого цей фактор разом з сильною спекою привів до того, що кілька людей знепритомніли. Одну непритомну людину доставили в лікарню, але її не вдалося врятувати.

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Вибори президента в Польщі

Вибори президента проходять 28 червня. Раніше їх вже переносили через пандемію коронавірусу.

Явка на виборчі дільниці в Польщі стала рекордною для країни – 47,89%. Лідирує в голосуванні чинний президент Польщі Анджей Дуда, а одразу за ним опозиціонер Рафал Тшасковський.

Джерело: tvn24