У Польщі обирають президента – хто може очолити країну

У сусідній Польщі почався перший тур виборів президента.

Право голосу мають 30,2 млн поляків. У Польщі можна голосувати на виборчій дільниці або дистанційно через пошту.

Поштою зобов’язані також проголосувати усі, хто перебуває в ізоляції та на карантині.

Вибори президента Польщі повинні були відбутися 10 травня, але через карантин їх перенесли.

Читайте: Польщі потрібна підтримка США: Дуда згадав про незаконні дії РФ в Україні

Ймовірні переможці виборів президента Польщі

Серед ймовірних переможців – чинний глава держави Анджей Дуда. Його основний конкурент – опозиційний мер Варшави Рафал Тшасковський.

Усього кандидатів 11: Роберт Бєдронь, Кшиштоф Босак, Шимон Головня, Марек Якубяк, Влодзімєж Косіняк-Камиш, Мірослав Пйотровський, Павел Танайо, Вальдемар Вітковський, Станіслав Жултек.

Як прогнозують місцеві політологи, Дуда може отримати у першому турі 41-43% голосів, а Тшасковський – 28-30%.

Для перемоги у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів, але, за прогнозами, це не вдасться жодному кандидату.

Офіційні результати оприлюднять 1 липня.

Вибори у Білорусі

Ще одна сусідня країна скоро обиратиме президента – Білорусь. Тут основним претендентом називають чинного президента Олександра Лукашенка.

Днями у затримали кандидата в президенти Віктора Бабарика та його сина Едуарда. Їм пред’явили звинувачення і відправили до слідчого ізолятора.

Вибори у Білорусі призначені на 9 серпня.