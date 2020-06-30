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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 29 червня коронавірус виявили у 43 628 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 646 випадків.

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09:17 - 30 червня

На ранок 30 червня в Києві коронавірус зафіксували ще у 57 мешканців, серед них шість медиків. На сьогодні в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли:

  • 24 жінки віком від 18 до 72 років;
  • 32 чоловiка від 20 до 67 рокiв;
  • восьмирічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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09:16 - 30 червня

В Україні станом на 30 червня зафіксували 44 334 випадки Covid-19, за добу – 706. Загалом 19 115 осіб вже одужали. За весь час пандемії 1 159 людей померли, 12 – за останню добу.

На лікуванні перебувають 24 060 пацієнтів.

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23:17 - 29 червня

На Буковині станом на вечір на Covid-19 захворіли ще 56 людей, тобто загальна кількість інфікованих зросла до 4 801.

Водночас одужали за день 11 пацієнтів.

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22:08 - 29 червня

У Дніпропетровській області 29 червня провели 700 тестів на коронавірус.

На щастя, нових позитивних немає.

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20:27 - 29 червня

Станом на 18.00 у Хмельницькій області зареєстровано 806 випадків інфікування коронавірусом, серед них – 53 дитини та 109 медпрацівників.

Виявлено ще чотири випадки в Дунаєвецькому районі, з яких одна людина з Кривчицького інтернату та три контактні.

Одужали в регіоні 543 людини, а померли 17.

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16:54 - 29 червня

У Чернівецькій області з 1 липня в рамках пом’якшення карантину відновлять внутрішньообласне сполучення, але з певними обмеженнями: заходити у транспорт можна лише у масці після температурного скринінгу, мають бути заповнені лише місця для сидіння.

Окрім того, відкриються спортзали та ресторани, стадіони та спортмайданчики, дозволять проведення індивідуальних і групових тренувань на відкритому повітрі. Усе це за умови одночасного перебування не більше 10 людей.

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15:33 - 29 червня

У Закарпатській області показник заповнення лікарняних ліжок, виділених для госпіталізації пацієнтів із Covid-19, склав 70,78%.

Станом на 29 червня це найвищий показник у країні, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

На другому місці Чернівецька область (заповнені 45,89% ліжок), на третьому – Волинська з показником заповнення ліжкомісць 44,71%.

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14:29 - 29 червня

Станом на 29 червня під послаблення протиепідемічних заходів поки не потрапляють місто Київ та 12 областей України.

Згідно з аналізом МОЗ, карантин не можна послабляти в Києві, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

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12:31 - 29 червня

У п’ятьох областях не виявлено жодного випадку коронавірусу за добу.

Це Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Луганщина, Херсонщина та Черкащина.

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11:55 - 29 червня

Від початку карантину в Україні коронавірус виявили у 605 поліцейських.

Третина (214 пацієнтів) перебуває на лікуванні під наглядом медиків, 65 із яких – у Києві.

Серед усіх інфікованих повністю вилікувалися від коронавірусу 391 поліцейський.

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