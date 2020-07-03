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Факти / Україна / Суспільство

У Харкові посилили карантин – що обмежили

За посилення карантину в Харкові проголосувала місцева комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Засідання комісії тривало близько трьох хвилин. За проект проголосували одноголосно.

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Що обмежили:

  • робота кінотеатрів обмежена;
  • у масових заходах може брати участь не більше 10 осіб;
  • не можуть працювати ресторани і бари, де немає літнього майданчика або площа залу менше 50 кв. м;
  • кафе та ресторани працюватимуть до 22.00.

Станом на 3 липня, у Харкові 1 570 випадків захворювання на коронавірус. За весь час 1 162 харків’ян одужали, 87 – померли.

Посилення карантину в Україні 

Центральна влада не запровадить посилений карантин навіть у випадку, якщо буде більше 60 активних хворих на коронавірус на 100 тис. населення. Нині цей показник, 59,7 на 100 тис. людей.

Про посилення, якщо фіксується спалах Covid-19, повинна думати місцева влада, заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Джерело: Суспільне

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