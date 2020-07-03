За усиление карантина в Харькове проголосовала местная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Заседание комиссии длилось около трех минут. За проект проголосовали единогласно.

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Что ограничили:

работа кинотеатров ограничена;

в массовых мероприятиях может участвовать не более 10 человек;

не могут работать рестораны и бары, где нет летней площадки или площадь зала составляет менее 50 кв. м;

кафе и рестораны будут работать до 22.00.

По состоянию на 3 июля, в Харькове 1 570 случаев заболевания коронавирусом. За все время 1 162 харьковчан выздоровели, 87 — умерли.

Усиление карантина в Украине

Центральная власть не будет вводить усиленный карантин даже в случае, если будет более 60 активных больных коронавирусом на 100 тыс. населения. Сейчас этот показатель, 59,7 на 100 тыс. человек.

Об усилении, если фиксируется вспышка Covid-19, должна думать местная власть, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Источник: Суспільне