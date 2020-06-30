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Євросоюз затвердив список країн, для яких відкриває кордон

ЄС погодив список країн, з якими відкриває кордон з 1 липня. України серед них немає.

Рішення ухвалила Рада Європейського Союзу.

З 1 липня держави-члени Євросоюзу повинні відкрити кордони з 14 країнами світу.

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Серед них:

  • Алжир;
  • Австралія;
  • Канада;
  • Грузія;
  • Японія;
  • Чорногорія;
  • Марокко;
  • Нова Зеландія;
  • Руанда;
  • Сербія;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Туніс;
  • Уругвай.

Обмеження скасовуються для резидентів зазначених держав, відтак українці, які у них проживають, зможуть потрапити до Євросоюзу.

Список переглядатимуть і оновлюватимуть раз на два тижні.

Відкриття кордонів ЄС для України

Відкриття кордонів ЄС для України відкладається через зростання випадків коронавірусу.

Головний критерій – це кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення. Він має бути від 16 до 20 випадків на 100 тис. В Україні показник нині є більше 50, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Українська правда

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