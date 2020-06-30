ЄС погодив список країн, з якими відкриває кордон з 1 липня. України серед них немає.
Рішення ухвалила Рада Європейського Союзу.
З 1 липня держави-члени Євросоюзу повинні відкрити кордони з 14 країнами світу.
Читайте: ЄС рекомендує країнам Шенгенської зони скасувати обмеження на внутрішніх кордонах
Серед них:
- Алжир;
- Австралія;
- Канада;
- Грузія;
- Японія;
- Чорногорія;
- Марокко;
- Нова Зеландія;
- Руанда;
- Сербія;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Туніс;
- Уругвай.
Обмеження скасовуються для резидентів зазначених держав, відтак українці, які у них проживають, зможуть потрапити до Євросоюзу.
Список переглядатимуть і оновлюватимуть раз на два тижні.
Відкриття кордонів ЄС для України
Відкриття кордонів ЄС для України відкладається через зростання випадків коронавірусу.
Головний критерій – це кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення. Він має бути від 16 до 20 випадків на 100 тис. В Україні показник нині є більше 50, заявив президент Володимир Зеленський.