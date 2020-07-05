В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва.

Їх не впустили у країну через заборону на в’їзд до Євросоюзу громадянам третіх країн.

Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.

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Українці прибули до грецької столиці 4 липня двома рейсами:

авіакомпанії Ryanair;

авіакомпанії Wizz Air.

Затримані успішно пройшли паспортний контроль у аеропорті ім. Сікорського у Києві.

– Після прильоту на паспортному контролі в Афінах нас зупинили і відправили в тюрму. Поки ми були в аеропорту, нас змушували підписати згоду на депортацію. Ми відмовилися, – розповів один із затриманих пасажирів.

Затриманих відправили до буцегарні на території аеропорту. Вони провели там ніч і залишаються у відділку 5 липня.

Як пройшла ніч

У затриманих відібрали усі речі крім документів та мобільних.

Українці скаржаться на відсутність їжі та води, мила та туалетного паперу. Греки запропонували їм придбати все це за свої гроші.

Реакція посольства України в Греції

Вранці у неділю затримані зв’язалися із консулом. Вона сказала їм, що вони не мали права на в’їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами.

Але ці рейси будуть лише у вівторок.

На гарячій лінії МЗС затриманим пообіцяли розібратися в ситуації та надати допомогу.

ЄС відкрив кордон з 14 країнами

Україна не увійшла у список країн, з якими ЄС з 1 липня відкрив кордон.

Право в’їзду до ЄС отримали тільки люди, які мають статус резидента Європейського Союзу. ОКремі країни ЄС можуть дозволити в’їзд для таких категорій громадян:

студенти;

моряки, що прямують на корабель;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

висококваліфіковані працівників;

сезонні працівники, яких запросили спецдозволом.

Україна може потрапити у новий список ЄС через 14 днів, коли його переглядатимуть.

Джерело: Європейська правда