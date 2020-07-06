В Одесі в морській воді на пляжах фахівці санітарної служби знайшли кишкову паличку.

Воду в Одесі перевіряють щотижня. На цей раз результати дослідження показали, що морська вода не відповідає санітарним нормам.

– Наш основний індикатор, який характеризує забруднення морської води. І не відповідав індексу кишкової палички, – сказала завідуюча відділом епіднагляду Одеського лабораторного центру МОЗ Олена Варецька.

Найчистішим пляжем виявився Ланжерон.

Читайте: МОЗ допускає закриття українських курортів через коронавірус

Симптоми кишкової палички

Кишкова паличка – бактерія, яка живе в кишечнику людини. Вона може передаватися як через заражену їжу, так і через воду. Від людини до людини інфекція передається повітряно-крапельним і статевим шляхом.

Після зараження частим симптомом є підвищена температура, болі в животі, нудота і блювота, загальна слабкість.

Незважаючи на швидке поширення коронавірусу, пляжі Одеси все більше заповнюються відпочивальниками. Однак МОЗ не рекомендує купатися на п’яти пляжах Одеси.

Також небезпечним може бути вживання риби і мідій, виловлених на одеському узбережжі.

Джерело: Офіційний сайт міста Одеса, Думська