PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Одесі майже на всіх пляжах знайшли кишкову паличку

В Одесі в морській воді на пляжах фахівці санітарної служби знайшли кишкову паличку.

Воду в Одесі перевіряють щотижня. На цей раз результати дослідження показали, що морська вода не відповідає санітарним нормам.

– Наш основний індикатор, який характеризує забруднення морської води. І не відповідав індексу кишкової палички, – сказала завідуюча відділом епіднагляду Одеського лабораторного центру МОЗ Олена Варецька.

Найчистішим пляжем виявився Ланжерон.

ЧитайтеМОЗ допускає закриття українських курортів через коронавірус

Симптоми кишкової палички

Кишкова паличка – бактерія, яка живе в кишечнику людини. Вона може передаватися як через заражену їжу, так і через воду. Від людини до людини інфекція передається повітряно-крапельним і статевим шляхом.

Після зараження частим симптомом є підвищена температура, болі в животі, нудота і блювота, загальна слабкість.

Незважаючи на швидке поширення коронавірусу, пляжі Одеси все більше заповнюються відпочивальниками. Однак МОЗ не рекомендує купатися на п’яти пляжах Одеси.

Також небезпечним може бути вживання риби і мідій, виловлених на одеському узбережжі.

Джерело: Офіційний сайт міста Одеса, Думська

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка