Погода в Україні на сьогодні - 7 липня 2020

Погода в Україні 7 липня принесе грози майже на всю територію країни, крім сходу.
На сході опадів не прогнозують, температура вночі до +22°, вдень до +38°.
На півдні очікуються грози, вночі температура до +25°, вдень до +38°.
Негода прийде і на захід України, температура тут вночі до +19°, вдень до +26°.
Жителів північних областей зустрінуть опади. Температура вночі до +20°, вдень до +28°.
У центрі очікуються грози, температура вночі до +20°, вдень до +31°.
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Штормове попередження
На завтра, 7 липня, на всій території країни, крім східних областей, оголошено штормове попередження.
Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с вночі і значні дощі вранці.
Сильні зливи з градом і шквалами вдень 7 липня очікуються в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.
Згідно з прогнозом погоди на липень сильні зливи мали накрити Україну наприкінці місяця.