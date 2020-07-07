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Факти / Україна

Погода в Україні на 7 липня (КАРТА)

Погода в Україні 7 липня принесе грози майже на всю територію країни, крім сходу.

На сході опадів не прогнозують, температура вночі до +22°, вдень до +38°.

На півдні очікуються грози, вночі температура до +25°, вдень до +38°.

Негода прийде і на захід України, температура тут вночі до +19°, вдень до +26°.

Жителів північних областей зустрінуть опади. Температура вночі до +20°, вдень до +28°.

У центрі очікуються грози, температура вночі до +20°, вдень до +31°.

Читайте: Майже +40 та різке похолодання: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Погода в Україні на сьогодні - 7 липня 2020

Штормове попередження

На завтра, 7 липня, на всій території країни, крім східних областей, оголошено штормове попередження.

Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с вночі і значні дощі вранці.

Сильні зливи з градом і шквалами вдень 7 липня очікуються в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

Згідно з прогнозом погоди на липень сильні зливи мали накрити Україну наприкінці місяця.

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