У МЗС назвали 8 категорій українців, яким дозволено в’їзд в ЄС

Низка категорій українських громадян, попри відсутність України у “зеленому” списку, мають право на перетин кордону із країнами Євросоюзу.

Такою інформацією під час брифінгу поділився глава відомства Дмитро Кулеба.

– Ми отримуємо дуже багато запитань щодо перетину кордону країн-членів ЄС. Дійсно, поки що наша держава не відповідає критеріям, встановленим дипломатами ЄС, однак із цієї заборони є 8 винятків – 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію ЄС незалежно від списків, – наголосив міністр.

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Категорії громадян, яким дозволено в’їзд до ЄС:

медпрацівники, науковці у медичній сфері та особи, що надають спеціальну допомогу громадянам ЄС;

дипломати, уповноважені представники міжнародних організацій, співробітники низки відомств, що виконують службові обов’язки, зокрема поліція;

прикордонники;

працівники транспортної сфери – перевізники, водії габаритних вантажівок тощо;

туристи, що прямують транзитом;

студенти навчальних закладів країн ЄС;

особи із невідкладними причинами поїздки (наприклад, термінова операція).

Усі громадяни в обов’язковому порядку повинні будуть мати із собою довідки та документи, що підтверджують статус однієї із дозволених категорій.

Також Дмитро Кулеба зауважив, що обставини в’їзду у кожну із країн Єврозони різняться.

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Станом на 7 липня туристи із України можуть відвідати 23 країни світу, однак за виконання деяких умов.

Низка країн потребує відкриття візи, деякі інші країни наполягають на карантинних обмеженнях після в’їзду.

Головною перепоною для офіційного відкриття кордонів ЄС для України є динаміка поширення коронавірусу.