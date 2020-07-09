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Факти / Україна

Залишають серйозні опіки: на берегах Азовського моря рекордна кількість медуз

На побережжі Азовського моря українські відпочивальники поскаржилися на велику кількість медуз.

Мережу заполонили фото та відео із величезними медузами та опіками, які залишаються на тілі.

Причини такого явища експертам поки невідомі.

  • На берегах Азовського моря виявили велику кількість медуз
  • На берегах Азовського моря виявили велику кількість медуз
  • На берегах Азовського моря виявили велику кількість медуз
  • На берегах Азовського моря виявили велику кількість медуз
  • На берегах Азовського моря виявили велику кількість медуз
  • На берегах Азовського моря виявили велику кількість медуз
  • На берегах Азовського моря виявили велику кількість медуз
  • На берегах Азовського моря виявили велику кількість медуз
Залишають серйозні опіки: на берегах Азовського моря рекордна кількість медуз / 4 фотографии

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Найбільш небезпечною є медуза-корнерот, яка виростає до 60-90 см в діаметрі. Їх уже помічали на пляжах в Маріуполі, Бердянську, Кирилівці, Приморську та інших місцях відпочинку.

Відпочивальників застерегли та попросили бути уважними під час купання у морі.

Водорості на пляжах України

Не краща ситуація і з побережжям Чорного моря. Так, на початку липня берег моря покрився водоростями, які прибилися до берега.

Експерти відразу застерегли, що вони будуть розкладатися.

У Держспоживслужбі закликали утриматися від вживання морської риби, мідій, які виловлені на одеському узбережжі.

Водорості, які викинуло на побережжя, є серйозною перешкодою до безпечного відпочинку на морі.

Фото: 0629, Приморка City

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