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Факти / Україна / Політика

У Києві проходить засідання фракції Слуга народу: очікують Зеленського і Шмигаля

На засіданні парламентської фракції Слуга народу, яке проходить в понеділок, очікується присутність президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаль.

Про це заявляє народний депутат фракції Слуга народу Олександр Качура.

– Починається засідання фракції СН (Слуга народу, – Ред.). У будівлі прийняті небачені раніше заходи безпеки. Навіть депутатів на автомобілях не пускали на територію БЦ. Чекаємо президента і прем’єра, – написав Качура.

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Кадрові питання

Парламентська фракція Слуга народу збирається на засідання для обговорення низки питань, зокрема і кадрових.

Народні депутати звернулися до Дениса Шмигаль з вимогою провести призначення нового керівника Держлісагентства в прозорий спосіб. Для цього вони пропонують провести зустріч можливих кандидатів з депутатською фракцією Слуга Народу.

Фото: Офіс президента

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