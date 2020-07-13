За водіння напідпитку повинні бути штрафи в 10 разів вищі та довічне – Зеленський

Покарання за водіння в стані алкогольного сп’яніння має бути посилено до максимального рівня, можливо, до довічного ув’язнення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Кабінетом міністрів.

Штраф для п’яних водіїв, які скоїли незначне порушення, потрібно збільшити у 5-10 разів, наголосив глава держави.

– Якщо водіння напідпитку спричинило загибель – строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув’язнення, – сказав Зеленський.

Президент також доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю протягом тижня підготовити реальні пропозиції та сформований дієвий план заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.

Крім того, Зеленський зауважив, що тримає на особистому контролі справу щодо ДТП на Старообухівській трасі поблизу Києва, внаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей.

– Ніхто не зрозуміє, якщо ця особа, через яку загинула така кількість людей, якимось чином, через якісь умови чи знайомства, вийде під заставу, на свободу чи на поруки, – сказав лідер держави.

ДТП на Старообухівській трасі

12 липня на трасі під Києвом Mercedes виїхав на зустрічну смугу і протаранив Hyundai, в якому їхала сім’я з п’ятьох осіб.

Внаслідок аварії на місці загинули двоє дорослих і одна дівчинка. Ще двох дітей у критичному стані госпіталізували. Згодом один хлопчик помер. За життя ще одного хлопчика борються лікарі.

За кермом Mercedes був п’яний водій Антон Желепа, який у 2010 році вже був засуджений за аварію, в якій загинула жінка.

У зв’язку з ДТП Зеленський звернувся до Верховної Ради з вимогою терміново розглянути та ухвалити законопроект про посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані.

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Закон про посилення відповідальності для п’яних водіїв

На засідання 13 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №2695 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Законопроект не підвищує штрафи за п’яне водіння, але він додатково пропонує карати порушників адміністративнимарештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років.

Таке покарання водій може отримати, якщо вчинить порушення повторно протягом року.