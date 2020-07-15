ЗНО з географії 2020 проходить 15 липня. Для участі у тестуванні з цього предмету зареєструвалися 130 939 випускників.

Для них відкрили 8 938 аудиторій у 554 пунктах тестування.

Учасників ЗНО почали запускати о 9.50, реєстрація закінчується о 10.50. Якщо абітурієнт запізниться, він не зможе взяти участь у основній сесії.

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Не впустять також, якщо не буде трьох основних документів:

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Паспорт, серія та номер якого зазначено у сертифікаті;

Запрошення-перепустка.

Не варто забувати про захисну маску та антисептики, а також дотримання дистанції на пунктах тестування.

У тесті з географії 54 завдання. У разі правильних відповідей на всі з них можна отримати максимальні 90 балів.

Результати ЗНО з географії будуть відомі до 29 липня.

У програмі основної сесії ЗНО 2020, яка розпочалася 25 червня, залишається тестування з одного предмету – хімії (17 липня).

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 24 липня до 10 серпня.

Фото: УЦОЯО