ЗНО з географії 2020 проходить 15 липня. Для участі у тестуванні з цього предмету зареєструвалися 130 939 випускників.
Для них відкрили 8 938 аудиторій у 554 пунктах тестування.
Учасників ЗНО почали запускати о 9.50, реєстрація закінчується о 10.50. Якщо абітурієнт запізниться, він не зможе взяти участь у основній сесії.
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Не впустять також, якщо не буде трьох основних документів:
- Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.
- Паспорт, серія та номер якого зазначено у сертифікаті;
- Запрошення-перепустка.
Не варто забувати про захисну маску та антисептики, а також дотримання дистанції на пунктах тестування.
У тесті з географії 54 завдання. У разі правильних відповідей на всі з них можна отримати максимальні 90 балів.
Результати ЗНО з географії будуть відомі до 29 липня.
У програмі основної сесії ЗНО 2020, яка розпочалася 25 червня, залишається тестування з одного предмету – хімії (17 липня).
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 24 липня до 10 серпня.
Фото: УЦОЯО