Україна впишеться у критерії ЄС для дозволу на в’їзд, коли в країні протягом двох тижнів фіксуватимуть не більше 460-480 хворих.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми рахували: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемо у сьогоднішні критерії ЄС, – зазначив очільник МОЗ.

Наразі в Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує встановлені Європою норми.

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Окрім цього ЄС також оцінює загальну ситуацію боротьби з коронавірусом, з урахуванням кількості тестувань.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 17 липня свідчить про 57 264 хворих. За минулу добу на Covid-19 захворіло ще 809 осіб. Водночас 838 пацієнтів повністю одужало.

Загалом померло від коронавірусу в Україні 1 456 людей, за добу – ще 11.

Найбільше випадків за добу зафіксували у Львівській (+132), Рівненській (+88) областях та у Києві (+76).