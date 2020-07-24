Річниця звільнення Лисичанська: стали відомі імена бойовиків, що страчували українців

Українські війська 24 липня 2014 року звільнили місто Лисичанськ від проросійських бойовиків.

За даними Служби безпеки України, після жорстоких боїв, які проходили у Лисичанську та майже повністю перетворили місто на руїни, замайорів український прапор.

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– 24 липня 2014 року українські війська звільнили Лисичанськ від проросійських бойовиків. Після жорстоких боїв Лисичанськ знову замайорів українськими прапорами та почав відбудовуватися. Жителі зустрічали наших воїнів зі сльозами радості, – йдеться у повідомленні.

За весь час “руської весни” Лисичанськ зазнав значних втрат. Бойовики обстрілювали житлові райони, катували та вбивали українських патріотів.

Також українські ЗМІ оприлюднили імена терористів, які страчували людей разом з Гіркіним у Слов’янську у 2014 році. Стало відомо, що у позасудових розстрілах громадян України на початку війни на Донбасі був причетний бойовик Віктор Аносов, який пов’язаний з Владиславом Сурковим – одним з найближчих помічників президента РФ Володимира Путіна.

Журналісти опублікували, що долю людей окупанти вирішували на імпровізованих військово-польових трибуналах, створених терористом “ДНР” Ігорем Гіркіним, колишнім офіцером ФСБ, який був відомий як Ігор Стрєлков.

Юридичною базою для такого трибуналу став закон часів Другої світової війни, а саме указ Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 року, що передбачав смертну кару. Подібна міра покарання була скасована в Україні з 2000 року, а у Росії на неї діє мораторій з 1996 року.

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До смертної кари засуджували за злочини, які бойовик Гіркін називав тяжкими, зокрема це могла бути як дрібна крадіжка, так і вбивство. За цим “законом” бойовики розстріляли трьох місцевих жителів — Олексія Пічка, Дмитра Славова та Миколу Лук’янова.

На підставі документів, знайдених у кабінеті бойовика “ДНР” в будівлі СБУ в Слов’янську, ідентифікували сімох з дев’яти осіб, що допомагали Гіркіну проводити такі трибунали: Ігор Гіркін, Віктор Аносов, В’ячеслав Апраксімов, Михайло Ніколаєв, Юрій Володимирович (позивний Адвокат), Одександр Зюбанов, Сергій Трифонов, Павло Воловий, Сергій Здрилюк, бойовик з позивним Берія.

Війна на Донбасі

Бойовикам, які застрелили українських військових під час звільнення Лисичанська, повідомили про підозру.

23 липня 2014 року учасники програми збройних підрозділів Схід-13 та Сибір влаштували засідку нацгвардійцям на підступах до Лисичанська. Бойовики почали застосовувати автоматичну і снайперську зброю. Внаслідок чого загинули четверо українських військових і ще 11 отримали поранення.

До злочину причетні двоє громадян Російської Федерації і троє місцевих жителів. Їм повідомили про підозру за ст. 260 (Діяльність у збройних формуваннях, що призвело до загибелі людей) та ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність України) КК України.