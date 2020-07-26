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Факти / Світ / Росія

Найбільше водосховище Криму обміліло

В окупованому Севастополі (Байдарська долина) стрімко міліє Чорноріченське водосховище, а також три річки з притоками.

За словами жителів села Павлівка, розташованого у долині, ще місяць тому жодного обміління не спостерігалося.

– Повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної, – йдеться у повідомленні.

  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
  • В Криму міліє Чорноріченське водосховище - ФОТО
Найбільше водосховище Криму обміліло / 7 фотографий

Окупаційна влада заявила, що у разі виникнення критичної ситуації Севастополь переведуть на подачу води за графіком.

Щоб забезпечити населення питною водою, буде організовано пошук підземних джерел води.

Чорноріченське водосховище побудували в 1956 році, його максимальний обсяг становить 64,2 мільйона куб. м води.

Фото: Крим. Реалії

Джерело: Крим. Реалії

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