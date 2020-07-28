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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 28 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 919 людей. Загалом у країні вже 66 575 випадків зараження.

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09:11 - 28 липня

У Києві коронавірус було виявлено у 7 800 осіб.

За останню добу додалося 110 нових випадків.

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09:03 - 28 липня

Вранці 28 липня в Україні зафіксували 919 нових випадків коронавірусу.

Загальна кількість становить 66 575.

Найбільше випадків нових випадків за добу на Львівщині, у Києві та на Івано-Франківщині.

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21:55 - 27 липня

Станом на 27 липня Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області, за даними МОЗ, не готові послабити карантин.

На Вінниччині та Житомирщині перевищений показник динаміки хвороби. На Рівненщині та Львівщині– виявлення нових випадків.

Обидва показники не відповідають нормі у Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

На Закарпатті перевищений відсоток заповненості ліжок.

ДжерелоМОЗ

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20:48 - 27 липня

Заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Савченко інфікувався коронавірусом.

Про це повідомили у Департаменті з питань інформаційної діяльності та зв`язків з громадськістю Чернігівської ОДА.

Згідно з інформацією, Савченко був серед контактних осіб голови Прилуцької районної держадміністрації Олесі Кісленко, у якої 25 липня виявили коронавірус. Учора йому зробили тест, результат виявився позитивним.

– Серед контактних осіб голови Прилуцької РДА – також заступник голови Чернігівської ОДА Олександр Савченко і декілька працівників Департаменту економічного розвитку та сільського господарства. У неділю, 26 липня, в Савченка ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Він перебуває на самоізоляції. Виявлено 21 контактну особу. У приміщенні ОДА провели дезінфекцію, – йдеться у повідомленні.

Кісленко теж перебуває на самоізоляції. Частина працівників районної державної адміністрації з контактних осіб працюють дистанційно і перебувають на самоізоляції.

Як уточнив заступник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван, він теж входить до числа контактних осіб.

– Я зробив текст на коронавірус. Результат негативний. Голова ОДА не увійшов до переліку контактних, однак протестувався. Результат теж негативний, – зазначив він.

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18:02 - 27 липня

В Одесі від Covid-19 померла мешканка Івано-Франківська, яка приїхала на відпочинок.

Про це сьогодні на засіданні оперативного штабу повідомила директор департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради Олена Якименко.

– Пацієнтка, 1976 року народження, мешканка Івано-Франківська. Приїхала до Одеси на відпочинок. Госпіталізована 24 липня о 17.00 у вкрай тяжкому стані… Діагноз – коронавірусна інфекція, двостороння пневмонія, набряк легенів, ожиріння третього ступеня (вага – близько 200 кг) та інші тяжкі супутні захворювання. Померла о 19.30, – повідомила Якименко.

За її словами, минулого тижня в Одеській міській інфекційній лікарні померли три людини, які були інфіковані коронавірусом.

Джерело: УНІАН

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17:01 - 27 липня

В Україні через порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

Про це під час наради під головуванням президента Володимира Зеленського повідомили представники Міністерства внутрішніх справ.

– Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність.

Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію, – зазначив Зеленський.

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14:56 - 27 липня

З 1 вересня дитсадки в Одесі хочуть відкрити в звичайному режимі.

Зараз в одеських дитячих садках з дотриманням карантинних норм і в скороченому режимі працює більшість груп.

У кожній з них може перебувати не більше 10 дітей.

– У дитсадки, в першу чергу, ми приймаємо дітей, чиї батьки працюють, і дітей з багатодітних сімей. З 1 вересня ми повинні збільшити кількість дітей у групах. Багато повертаються на роботу і до нас надходить величезна кількість запитів з приводу того, що більшість батьків не можуть надати документи про офіційне працевлаштування. У той же час документа, який би регламентував кількість дітей в дитячих садках, поки немає, – повідомила директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич

Директор департаменту підкреслила, що даний документ з переліком рекомендацій вже розроблений, але ще не підписаний.

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14:52 - 27 липня

У Печерському районному суді Києва зафіксували спалах коронавірусу. Всі контактні особи працівників суду здають тести.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Вирішується питання про проведення дезінфікуючих і профілактичних заходів в суді.

Суд продовжує працювати в штатному режимі для забезпечення кожному доступу до правосуддя.

– Просимо утриматися від участі в судових засіданнях, якщо слухання не передбачають вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень, – йдеться в повідомленні.

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13:36 - 27 липня

У зв’язку із зростанням захворюваності Covid-19 в Одесі цього тижня відкриють медустанови другої черги.

Пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію прийматимуть у МКЛ № 5 на Лідерсовському бульварі. Там буде розгорнуто додатково відділення.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Якименко.

За її словами, за останній місяць в Одесі спостерігається зростання захворюваності коронавірусом – за тиждень в середньому фіксують близько 160 випадків інфікування.

– В інфекційній лікарні вже зайнято 39% ліжок. На стаціонарному лікуванні перебувають 143 людини, 28 — в реанімації на кисневій підтримці, але без ШВЛ. Ухвалене рішення про залучення додаткових ресурсів для розміщення пацієнтів з підозрою на коронавірус і відкриття ще одного відділення на базі МКЛ №5, де буде 120 ліжок, у тому числі 24 — реанімаційні, — зазначила Якименко.

Мер Геннадій Труханов доручив комунальним службам посилити санобробку в громадських місцях, в під’їздах житлових будинків і на зупинках громадського транспорту.

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12:24 - 27 липня

У ЗСУ за добу два нових випадки інфікування коронавірусом, один із хворих перебуває у медзакладі, але стан його здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нині серед військових хворіє 156 осіб, за час пандемії одужало 570 пацієнтів і п’ятеро померли.

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