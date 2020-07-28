Об’єднана гірничо-хімічна компанія продовжує співпрацю з Chemours в рамках чинного контракту, що передбачає підвищення цін на чверть щодо старої угоди.

Про це повідомляється у прес-релізі ОГХК.

– Chemours – це перевірений глобальний гравець і світовий лідер у галузі титанових технологій. ОГХК за будь-яких умовах виконуватиме зобов’язання перед надійними міжнародними контрагентами, – наводить прес-служба слова Пітера Девіса, т.в.о. голови правління АТ ОГХК.

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Зазначається, що чутки про нібито припинення співпраці з Chemours поширюються екс-менеджментом компанії, який домагається повернення посади.

– Звинувачення з боку екс-керівництва ОГХК про розірвання контракту з американською компанією Chemours (входить у холдинг Dupont) абсурдні і не мають жодного правдивого факту. Державне підприємство продовжує співпрацю з міжнародним контрагентом за ціною вище на 24,65% і діє винятково в рамках контракту, – заявили на ОГХК.

ОГХК – один зі світових лідерів з виробництва титанової сировини, до складу компанії входять Вільногірський ГМК та Іршанський ГЗК. Активи ОГХК за підсумками 2018 року оцінені в 3,4 млрд грн.

Екс-керівництво повідомило про укладання нової угоди ОГХК з Chemours за заниженою ціною. Натомість, станом на сьогодні, державне українське підприємство співпрацює з міжнародним холдингом за ціною на 24,65% вищою, у порівнянні з попереднім періодом.

Джерело: ОГХК