Вакцини від Covid-19, яку надасть ВООЗ, вистачить для 20% українців – Ляшко

Україна повинна отримати дози вакцини від коронавірусу для 20% населення країни після її винаходу.

Про це йдеться у програмі Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо глобального доступу до вакцини, в якій бере участь наша країна, заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Україна отримає вакцину траншами за доступною ціною або безкоштовно, додав Ляшко.

Завдяки програмі Україна зможе зменшити навантаження на бюджет і провести імунізацію інших груп високого ризику, наголосив головний санітарний лікар.

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На якому етапі перебуває розробка вакцини

Нині дослідники в усьому світі проводять доклінічні дослідження 139 вакцин. 25 вже досліджуються клінічно, шість з яких вже максимально близькі до практичного застосування, розповів Ляшко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в разі успіху США постачатимуть свою вакцину від коронавірусу й в інші країни.