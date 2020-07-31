Росія має намір постачати зброю на Донбас, у разі виділення США військової допомоги Україні.

Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків зі співвітчизниками Леонід Калашников.

– Я вважаю, що виділення в США $300 млн на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері для того, щоб допомагати людям, по якими вони хочуть з цієї зброї стріляти – “ДНР” і “ЛНР”, – сказав він.

Калашников вважає, що військова допомога Україні створює умови для поставок зброї.

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– У таких умовах ми маємо теж право постачати зброю в ці республіки офіційно. Якщо якійсь із сторін якась країна поставляє зброю, тим більше летальну, нам нічого не залишається як захистити цих людей, можливо не військами, а хоча б поставками зброї. І закрити цю тему – не соромитися постачати зброю “ДНР” і “ЛНР”, – сказав він.

Варто відзначити, що міжнародні організації неодноразово публікували у своїх звітах факти того, що Росія постачає зброю на Донбас.

Один з таких фактів був задокументований в лютому. Тоді під час розмінування було виявлено військовий засіб ураження, який знаходиться виключно на озброєнні російської армії.

Подібні знахідки на Донбасі фіксуються регулярно.

Військова допомога США Україні

31 липня стало відомо, що американські сенатори, які представляють у Комітеті у закордонних справах обидві партії, підготували проект закону про щорічне виділення Україні військової допомоги в розмірі $300 млн.

Державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у комітеті Сенату заявив, що адміністрація підтримує збільшення такої допомоги для України.