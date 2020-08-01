Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо ліквідації полтавського терориста Романа Скрипника.

За фактом відкрито провадження за ч.3 ст. 365 та ч. 1 ст. 115 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне вбивство).

Розслідування ДБР дасть правову оцінку діям поліцейських.

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Також розпочато досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень Скрипнику, від яких він помер.

Захоплення заручників у Полтаві

23 липня у Полтаві Роман Скрипник взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Це сталося в момент, коли поліцейські проводили спецоперацію із затримання злочинця за крадіжку авто.

Озброєний злочинець з поліцейським виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115.

Авто рухалося по трасі в напрямку Києва, але в Решетилівському районі Полтавської області Скрипник відпустив заручника і зник у лісі.

На його пошуки пішло вісім днів.

Вночі 1 серпня Скрипника було ліквідовано біля селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Під час затримання чоловік, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Скрипника ліквідував влучним пострілом співробітник КОРД.