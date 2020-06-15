Приват24 для бізнесу – перший та єдиний мобільний додаток в Україні для фізичних осіб та підприємців, який запустив Приватбанк для Android та iOs.

Наразі понад 700 тис. підприємців зможуть користуватись Приват24 для бізнесу для управління своїми рахунками.

Читайте: Майбутнє за необанками? Як зміниться банківський сектор в Україні

Щоб розпочати використання, потрібно оновити мобільний додаток до останньої версії.

– Традиційно банки для обслуговування фізичних осіб та бізнесу використовують різні сервіси – так робили раніше і ми, але минулого року ми поставили за мету створити новий максимально простий сервіс для підприємців у роботі у Приват24 для бізнесу, – розповів керівник напряму малого та середнього бізнесу Приватбанку Сергій Клюєв.

Також він зазначив, що планується спрощення мобільного функціоналу Приват24 для бізнесу, а саме зробити більш зручними платежі, операції з кредитами та депозитами, валютою, здаванням звітів, які наразі доступні в окремій системі Приват24 бізнес.

Окрім того, хочуть розробити порядок дистанційної взаємодії підприємців зі своїми найманими бухгалтерами всередині мобільного банку.

За дослідженнями компанії GfK, понад 65% підприємців вважають Приватбанк основним банком для свого бізнесу. З початку 2017 року клієнтська база збільшилась на 200 тис. підприємців.

Нововведення у Приватбанку

Минулого тижня Приватбанк запустив новий сервіс в Україні, який дозволяє отримати готівку з банківської карти на касах супермаркетів та ТЦ.

Послуга має назву Готівка на касі. Скористатись нею можуть усі клієнти банку. Для цього потрібно здійснити сплату покупки карткою та повідомити касиру, що ви бажаєте зняти готівку, а потім підтвердити операцію введенням PIN-коду банківської картки користувача.

Максимальна сума – 500 грн за одну транзакцію, незалежно від вартості покупки.

Джерело: Приватбанк