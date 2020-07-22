Ціна на газ для населення зросла на 7% з 1 липня. Його вартість тепер становить 2,298 тис.грн за тисячу кубометрів.

З початку 2020 року ціна ПСО (спеціальні обов’язки – Ред.) знизилася на 51%. У порівнянні з 2019 роком падіння ціни газу склало 53%.

За словами голови правління Нафтогазу Андрія Кобелєва, ціни на газ для українців були низькими завдяки двом факторам: великим запасам у сховищах і рекордній різниці між попитом і пропозицією.

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Він розповів, що зараз у сховищах накопичено понад 21 млрд куб.м газу, що більше показників минулого року на 42%.

Незважаючи на підвищення ціни ближче до опалювального сезону, вартість газу в 2020 році буде нижче, ніж у минулому на приблизно 30%.

У червні українці платили за газ 2,14 грн за кубометр. Нафтогаз знизив оптові ціни для споживачів порівняно з травнем 2020 року на 6%.

З початку 2020 року газ для населення подешевшав на 54%, а якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019-го — на 61%.

Джерело: Нафтогаз