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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 1 453 людей.

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12:33 - 07 серпня

29 нових випадків захворювання-19 зафіксовано у Збройних силах України.

Наразі хворіє 287 осіб, повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

– З них у закладах охорони здоров’я перебуває шестеро осіб (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – троє військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – один військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – один службовець ЗСУ, військовий госпіталь – один військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний , отримують необхідне лікування, – йдеться в повідомленні.

Решта 23 хворих лікуються вдома під наглядом лікарів.

Київська область – 5 військовослужбовців,

Львівська область – 8 військовослужбовців,

Сумська область – 1 військовослужбовець,

Івано-Франківська область – 5 військовослужбовців,

Одеська область – 2 військовослужбовців,

Житомирська область – 1 військовослужбовець,

Рівненська область – 1 військовослужбовець.

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09:39 - 07 серпня

Статистика коронавірусу у Києві на 7 серпня свідчить про 9 178 хворих, за добу виявили ще 186 випадків. Це стало новим антирекордом.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 142 особи, за добу жоден хворий не помер.

Водночас повністю одужало від Covid-19 3 163 пацієнти, за добу – 26.

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09:00 - 07 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 7 серпня свідчить про 78 261 хворого. За добу захворіло ще 1 453 особи.

Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.

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22:19 - 06 серпня

У Чернівецькій області на коронавірус за минулу добу захворіли ще 94 людини. Загальна кількість інфікованих станом на 6 серпня становить 6 477.

За минулу добу одужав від захворювання 51 хворий, загалом побороли недугу 5 077 пацієнтів.

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20:59 - 06 серпня
Чорногорія відкрила кордони для українців

З 7 серпня українці зможуть безперешкодно подорожувати у Чорногорію і для цього не потрібно робити ПЛР-тестування для виявлення коронавірусу Covid-19.

Чорногорія оновила перелік країн зеленої зони, тепер у цей список входить і Україна.

Раніше ми перебували в переліку країн жовтої зони, тому для в’їзду в Чорногорію потрібно було мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше як за 72 години до прибуття.

Тепер тест на коронавірус не є обов’язковим, а прибути в Чорногорію можна і на авто — за умови, якщо країни з жовтої зони ви проїжджаєте лише транзитом.

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18:53 - 06 серпня

Закривати церкви через сплеск коронавірусу в Україні не будуть.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу у Львові.

– Я думаю, що священикам потрібно просто взяти і подумати про здоров’я своїх парафіян. Якщо є така проблематика, просто виправити її. Яке закриття церков? Вже почали вигадувати не з того, що я говорив, а самостійно, – зазначив очільник МОЗ.

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16:34 - 06 серпня

Регіональні потяги з Києва і зворотно відновлять 100% посадку місць, починаючи з 7 серпня.

Продаж квитків на усі місця діятиме у поїздах із 800-ю нумерацією.

– Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню КМДА, – йдеться у повідомлення.

Зазначається, що станом на початок серпня Укрзалізниця подовжила курсування 17 регіональних поїздів.

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14:19 - 06 серпня

У виконавчому апараті Івано-Франківській обласної ради стався спалах коронавірусу.

У Івано-Франківській області станом на ранок четверга зафіксовано 127 нових випадків коронавірусу, 3 випадки смерті і 74 – одужання, зараз хворіють 3 217 осіб.

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13:31 - 06 серпня

Якщо буде різкий сплеск захворювання на коронавірус, доведеться знову повертатися до суворих карантинних обмежень, заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

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13:23 - 06 серпня

На фрегаті F130 Гетьман Сагайдачний виявлено випадок коронавірусу.

3 серпня у моряка судна підтвердився діагноз коронавірусу.

Командування військово-морської бази південь ізолювало всіх контактних з ним осіб.

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