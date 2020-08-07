Луцьк з 8 серпня перейде із червоної до помаранчевої карантинної зони.
Про це повідомив на брифінгу 7 серпня глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, епідеміологічні показники дозволили комісії з питань ТЕБ і НС ухвалити рішення про переведення міста.
Крім того, епідеміологічні показники також дозволяють перевести з червоного в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки місто Тернопіль, додав Степанов.
Міністр також пояснив ситуацію, за якої вдень 7 серпня на інтерактивній епідемічній карті Харків було позначено як червону зону, технічною помилкою.
Отже, за рішенням комісії з питань ТЕБ і НС, Харків буде перебувати у зеленій зоні.
Читайте: Як відбувається розподіл на чотири зони адаптивного карантину
Коронавірус в Україні
Станом на 7 серпня в Україні вже зафіксовано 78 261 хворого на коронавірус. За добу захворіло ще 1 453 особи.
Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.
Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.