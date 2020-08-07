Луцьк з 8 серпня перейде із червоної до помаранчевої карантинної зони.

Про це повідомив на брифінгу 7 серпня глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, епідеміологічні показники дозволили комісії з питань ТЕБ і НС ухвалити рішення про переведення міста.

Крім того, епідеміологічні показники також дозволяють перевести з червоного в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки місто Тернопіль, додав Степанов.

Міністр також пояснив ситуацію, за якої вдень 7 серпня на інтерактивній епідемічній карті Харків було позначено як червону зону, технічною помилкою.

Отже, за рішенням комісії з питань ТЕБ і НС, Харків буде перебувати у зеленій зоні.

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Коронавірус в Україні

Станом на 7 серпня в Україні вже зафіксовано 78 261 хворого на коронавірус. За добу захворіло ще 1 453 особи.

Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.