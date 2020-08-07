Луцк с 8 августа перейдет из красной в оранжевую карантинную зону.

Об этом сообщил на брифинге 7 августа глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, эпидемиологические показатели позволили комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принять решение о переводе города.

Кроме того, эпидемиологические показатели также позволяют перевести из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности город Тернополь, добавил Степанов.

Министр также объяснил ситуацию, при которой днем 7 августа на интерактивной эпидемической карте Харьков был обозначен как красная зона, технической ошибкой.

Итак, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, Харьков будет находиться в зеленой зоне.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 августа в Украине уже зафиксировано 78 261 больного коронавирусом. За сутки заболели еще 1 453 человека.

Всего в Украине умерло 1 852 человека, за сутки — 33.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов, а за сутки еще 531 украинец.