Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня ухвалили у першому читанні законопроект №3012-2 щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю).

У документі, зокрема, затверджено правила розподілу цих земель під час приватизації.

Більшу частину земель – це 40% – отримають люди, які на ній живуть і працюють. Йдеться не лише про працівників цих підприємств, а й про пенсіонерів, вчителів, медиків, вихователі в дитсадках тощо.

Ще 20% земель віддаватимуть учасникам бойових дій на Донбасі – до 2 га для особистого господарства.

40% земельного фонду підприємства, що лишилися, передаватимуться в оренду на відкритих торгах. Землю також можуть продати на аукціоні, проте до відкриття ринку землі, який запрацює через рік, вона не може бути передана в приватну власність.

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Окрім того, несільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення після ліквідації підприємства передадать до комунальної власності територіальних громад.

Ринок землі в Україні

Верховна Рада 31 березня зняла мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, 28 квітня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Проте ринок землі запрацює лише з липня 2021 року – для фізичних осіб (з обмеженням до 100 га), а юридичні особи зможуть купувати землю у власність тільки з 2024 року (концентрація збільшиться до 10 тис. га).

Для іноземців така можливість з’явиться, якщо її схвалять на референдумі.