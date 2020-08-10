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Факти / Україна / Суспільство

Як потрапити в Крим під час карантину: документи і все, що потрібно знати

З 9 до 30 серпня тимчасово обмежується пропуск громадян через КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Однак є винятки, які дозволяють їздити у Крим, тож розповідаємо про них детальніше.

Хто може перетинати кордон:

  • Принцип єдності сім’ї.

У випадках спільної подорожі членів сім’ї, що мають різну реєстрацію місця проживання, за наявності підстав для перетину лінії розмежування/адміністративної межі хоча б у одного члена сім’ї, інші члени сім’ї також допускаються до перетину.

  • Смерть родича

Випадки смерті близьких родичів (необхідність організації поховання) або важкої хвороби близьких є підставою для перетину. Потрібні копії довідок про смерть, медичних довідок, паспортів хворих або померлих.

  • Важка хвороба

Дозволено їздити у разі тяжких та хронічних хвороб та необхідності закупівлі ліків чи проходження терапії. Підставою можуть бути копії медичних довідок, рецептів.

  • Як бути із незареєстрованими?

Якщо у людини немає реєстрації на території АР Крим чи материкової України, то вона може в інший спосіб підтвердити факт постійного проживання на півострові.

Підставою можуть бути копії паспортів родичів чи членів сімей, які проживають у напрямку слідування, документи чи копії, що підтверджують право власності на нерухоме майно або місце роботи.

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  • ПМП

Коли особа має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання у третій країні та за наявності підтвердження запланованої евакуації до цієї держави, вона може перетнути КПВВ.  Підставою можуть бути посвідки на проживання, білети, листування.

  • Абітурієнти 

Абітурієнт з одиним із батьків/опікунів має право на перетин адмінмежі.

Якщо ваша причина перетину не перерахована, однак вона є вагомою та невідкладною, тоді ви безперешкодно можете потрапити у Крим або ж на материкову Україну.

Виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Рішення уряду

8 серпня уряд України ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи КПП в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Це обумовлено дорученням президента України Володимира Зеленського переглянути режим роботи КПП – рішення направлено на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Джерело: МІНТОТ

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