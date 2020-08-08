Кабмін тимчасово заборонив в’їзд і виїзд на територію окупованого Криму

Кабмін тимчасово припиняє роботу пропускних пунктів з Кримом до кінця серпня через погіршення ситуації з Covid-19.

В’їзд та виїзд з півострова припиниться 9 серпня о 8.00. Винятком стануть громадяни України які зареєстровані у Криму або Севастополі.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Однак є винятки щодо перетину, якщо ви:

проживаєте в Криму або Севастополі, а також там ваш транспорт чи інше майно;

проживаєте за межами Криму чи Севастополя, але дали згоду на самоізоляцію з використанням сервісу Дій вдома з моменту перетину КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;

мета вашої поїзди — забезпечення захисту національних інтересів або через виконанням міжнародних зобов’язань;

представник дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з Криму і Севастополя.

Антирекордний приріст Covid-19

Статистика МОЗ свідчить, що за добу 8 серпня в Україні підтвердили 1 489 випадків коронавірусу. Це абсолютний антирекорд добового приросту, який невпинно зростає уже кілька днів поспіль.

Загальний показник інфікувань від початку пандемії зупинився на позначці 79 750 інфікованих.

Від коронавірусної хвороби померло 1 879 особи, за добу – 27. Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів.