Сергій Притула: біографія кандидата на пост мера Києва

Сергій Притула йде в мери Києва від політичної партії Голос.

Рішення про висунення його кандидатури партія ухвалила 11 серпня.

На осінніх виборах мера Києва громадський діяч, телеведучий та волонтер Сергій Притула складе конкуренцію чинному меру Віталію Кличку.

Читайте: Вибори мера Києва: що відомо про кандидатів від Слуги народу і які в них шанси

Біографія Сергія Притули

Народився у 1981 році в місті Збараж Тернопільської області.

Наприкінці 1990-х вступив до Тернопільської академії народного господарства, багато часу приділяв КВК, художній самодіяльності, був членом багатьох молодіжних об’єднань.

У 2000-2001 році мешкав у Лондоні, де спочатку навчався, а згодом почав працювати за різними професіями (вантажник, помічник на кухні в ресторані, будівельник, офіціант).

Після повернення в Україну продовжив навчання та гастролював з командою КВК.

Вже у 2002 році розпочинає кар’єру на телебаченні. Протягом всього часу встиг попрацювати на таких каналах, як ICTV, Інтер, Новий канал, СТБ та UA Перший.

У 2006-2009 роках знімався у відомому проекті Comedy Club Україна.

Найбільшої популярності принесло 100-серійне скетч-шоу Файна Юкрайна (2008-2010), зняте та спродюсоване спільно з гумористом Андрієм Молочним.

Згодом став ідейним натхненником та одним із учасників розважального шоу Вар’яти, яке вперше з’явилося на телебаченні у 2016 році.

З 2017 року – постійний ведучий українського нацвідбору до Євробачення.

Наприкінці 2018 року став ведучим проекту Нові лідери на телеканалі ICTV.

Озвучив низку зарубіжних мультфільмів, є володарем чотирьох нагород премії Телетріумфу.

Від початку бойових дій на Донбасі займається волонтерською діяльністю – станом на початок 2020 року на потреби армії було передано близько 40 млн грн.

Окрім допомоги українським військовим на Сході, власним коштом утримує реабілітаційний центр для постраждалих від війни у Тернополі.

Нагороджений орденами За заслуги III ступеня та Народний Герой України.

У шлюбі з першою дружиною народився син Дмитро.

Наразі одружений вдруге, з жінкою Катериною виховують спільну доньку Соломію.

Вибори мера Києва 2020

Офіційно виборча кампанія у Києві стартує 5 вересня.

Від президентської партії Слуга народу кандидатом на посаду мера Києва було обрано Ірину Верещук.

За декілька днів до проведення праймеріз голова фракції Давид Арахамія у розмові із журналістами натякнув, що мером Києва може стати жінка.