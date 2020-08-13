Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst назвав переможців всеукраїнського конкурсу Найкращий книжковий дизайн.

Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вп’яте, а церемонія нагородження вперше відбулася в форматі онлайн-трансляції.

Гран-прі конкурсу отримало видання ЗНАК. Українські товарні знаки 1960–1980.

Упорядниці й авторки, дизайн, верстка, фото: У,Н,А колектив (Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Альона Соломадіна). Видавництво: IST Publishing.

Видання також перемогло в номінації Візуальна книга.

Переможців також було обрано в 5 номінаціях: книги для читання, візуальна книга, дитяча книга, утилітарна книга й експеримент.

Номінація Книга для читання

Видання Креативність та інші фундаменталізми

Автор: Паскаль Ґілен.

Видавництво: IST Publishing, Переклад: Оксана Смерек. Літературна редакція та корекція: Ірина Троскот. Дизайн та верстка: Міша Букша. Реалізовано за підтримки Flanders Literature та Андрія Божка.

Номінація Дитяча книга

Видання Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи

Автори: Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. Видавничий дім Портал. Макет і верстка студії seri/graph.

Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук.

Номінація Утилітарна книга

Серія перекладів. Історія та теорія фотографії й мистецтва

Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії

Автор: Джон Теґґ

Вогонь бажання: зародження фотографії

Автор: Джефрі Бетчен

Видавництво Родовід. Друк: Майстер Книг. Дизайн: Альона Соломадіна. Верстка: Павло Сачек, Іван Кушпель. Джерела ілюстрацій: Марія Панченко, Анастасія Білоусова. Керівник проекту: Лідія Лихач.

Номінація Експеримент

Видання Blindman

Видавництво IST Publishing.

Автори проекту — Володимир Гавриш, Андрій Беницький. Організатор проекту: Благодійний Фонд Мистецький арсенал. Реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Окрім переможців конкурсу, до короткого списку увійшли:

Видання Вишиваний. Король України. Лібрето опери

Автор: Сергій Жадан. Друк: «Майстер книг» на замовлення БФ Україна ХХІ, Почесного консула Республіки Австрія в Україні Всеволода Кожемяка. Продюсування проекту: Олександра Саєнко. Дизайн: Ольга Жук, Надія Кельм (Zhuk&Kelm).

Видання Лицар, дама, авангард. Розмова Валентини Клименко з Жаном-Клодом Маркаде

Авторка тексту: Валентина Клименко. Дизайнерка: Альона Соломадіна. Редакторка: Анастасія Білоусова. Літературна редакторка: Ярина Цимбал. Коректорка: Тетяна Ватажишина. Підготувала ілюстрації до друку: Яна Старик. Головна редакторка: Лідія Лихач. Видавництво: РОДОВІД.

Видання Оптика Бога

Видавництво: Видавництво Старого Лева. Головна редакторка: Мар’яна Савка. Ілюстрації, художнє оформлення: Творча майстерня Аґрафка (Романа Романишин, Андрій Лесів). Відповідальна редакторка: Ольга Горба. Художній редактор: Назар Гайдучик.

Видання Шварценеггер – мій кумир

Автор: Сергій Мельниченко. Видавництво MOKSOP. Упорядник, розробник концепції, редактор: Сергій Лебединський. Фотографії: Сергій Мельниченко. Текст: Олександра Осадча. Переклад на англійську: Ольга Міхнович. Дизайн: Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн/. Видання музея Харківської школи фотографії.

Видання Микола Трох. Enfant Terrible української фотографії

Автор: Валерій Сахарук. Видавництво: Stedley Art Foundation. Дизайн: Світлана Кошкіна. Сканування: Ігор Окуневський, Вітаустас Тацяк. Редакція: Костянтин Донін. Коректорка: Юлія Комишаченко. Виготовлено ТОВ ПАБЛІШ ПРО.

Видання Асканія-Нова

Авторка: Катерина Генріх. Видано: Рада німців України в кооперації з видавництвом Основи. Авторка текстів та ілюстрацій: Катерина Генріх. Літературна редакторка: Олена Подорожня. Верстальники: Дмитро Денищик, Галина Букша. Редакторки видання: Надя Червінська, Анастасія Денисенко.

Видання Історія, яку розповіла Жука

Авторка: Грася Олійко. Видавництво Старого Лева. Головна редакторка: Мар’яна Савка. Літературна редакторка: Наталка Малетич. Художній редактор: Назар Гайдучик. Коректорка: Анастасія Єфремова.

Видання Історія брехні. Як ми обманюємося

Авторка: Марина Кафтан. Видавничий дім Портал. Художнє оформлення: Олена Старанчук. Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук.

Видання Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор

Автори: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Видавництво РОДОВІД. Зображення та текст: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Верстка: Андрій Достлєв.

Видання Дневник 1937

Самвидав. Склав: Павло Дорогой. Щоденники взяті з сайту: prozhito.org. Друк: ПромАрт.

Переможці конкурсу увійдуть у колекцію Найкрасивіші книги світу й візьмуть участь у конкурсі Фонду Buchkunst поміж книг із найкращим дизайном з усього світу.

Журі обирало переможців й короткий список зі 160 заявників – це рекордна кількість аплікантів за всю історію конкурсу. До участі в конкурсі українські видавництва подавали книжки, які були надруковані в період з травня 2019 року по липень 2020.

Подарунки та призи фіналістам і переможцям надали партнери конкурсу.

Фіналісти отримали блокноти Art collection від Moleskine в Україні, а переможці – проживання у п’ятизірковому готелі від Premier Hotel Odesa та сертифікати на консультації юридичної компанії Arzinger.

Переможець Гран-прі отримав графічний планшет Wacom Intuos M з Bluetooth від компанії Wacom Україна. Мистецький арсенал підготував для переможця Гран-прі концептуальну статуетку конкурсу (дизайн: Лєра Гуєвська, виконання: Сергій Бородін) та унікальну маску для Instagram.

Goethe-Institut в Україні надав паушальне покриття транспортних витрат для відвідування Франкфуртського книжкового ярмарку для людини, яка зробила найбільший внесок у художнє втілення книжки-переможця, а також 6-денний вхідний квиток на Франкфуртський книжковий ярмарок для видавця та дизайнера.

Трансляція відбувалася наживо з Мистецького арсеналу. Переглянути запис церемонії нагородження можна на Facebook сторінках та сайті Мистецького арсеналу, а також на сторінках партнерів – Goethe-Institut Ukraine та медіапартнера конкурсу Факти ICTV.