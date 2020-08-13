Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst назвав переможців всеукраїнського конкурсу Найкращий книжковий дизайн.
Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вп’яте, а церемонія нагородження вперше відбулася в форматі онлайн-трансляції.
Гран-прі конкурсу отримало видання ЗНАК. Українські товарні знаки 1960–1980.
Упорядниці й авторки, дизайн, верстка, фото: У,Н,А колектив (Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Альона Соломадіна). Видавництво: IST Publishing.
Видання також перемогло в номінації Візуальна книга.
Переможців також було обрано в 5 номінаціях: книги для читання, візуальна книга, дитяча книга, утилітарна книга й експеримент.
Номінація Книга для читання
Видання Креативність та інші фундаменталізми
Автор: Паскаль Ґілен.
Видавництво: IST Publishing, Переклад: Оксана Смерек. Літературна редакція та корекція: Ірина Троскот. Дизайн та верстка: Міша Букша. Реалізовано за підтримки Flanders Literature та Андрія Божка.
Номінація Дитяча книга
Видання Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи
Автори: Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. Видавничий дім Портал. Макет і верстка студії seri/graph.
Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук.
Номінація Утилітарна книга
Серія перекладів. Історія та теорія фотографії й мистецтва
Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії
Автор: Джон Теґґ
Вогонь бажання: зародження фотографії
Автор: Джефрі Бетчен
Видавництво Родовід. Друк: Майстер Книг. Дизайн: Альона Соломадіна. Верстка: Павло Сачек, Іван Кушпель. Джерела ілюстрацій: Марія Панченко, Анастасія Білоусова. Керівник проекту: Лідія Лихач.
Номінація Експеримент
Видання Blindman
Видавництво IST Publishing.
Автори проекту — Володимир Гавриш, Андрій Беницький. Організатор проекту: Благодійний Фонд Мистецький арсенал. Реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.
Окрім переможців конкурсу, до короткого списку увійшли:
Видання Вишиваний. Король України. Лібрето опери
Автор: Сергій Жадан. Друк: «Майстер книг» на замовлення БФ Україна ХХІ, Почесного консула Республіки Австрія в Україні Всеволода Кожемяка. Продюсування проекту: Олександра Саєнко. Дизайн: Ольга Жук, Надія Кельм (Zhuk&Kelm).
Видання Лицар, дама, авангард. Розмова Валентини Клименко з Жаном-Клодом Маркаде
Авторка тексту: Валентина Клименко. Дизайнерка: Альона Соломадіна. Редакторка: Анастасія Білоусова. Літературна редакторка: Ярина Цимбал. Коректорка: Тетяна Ватажишина. Підготувала ілюстрації до друку: Яна Старик. Головна редакторка: Лідія Лихач. Видавництво: РОДОВІД.
Видання Оптика Бога
Видавництво: Видавництво Старого Лева. Головна редакторка: Мар’яна Савка. Ілюстрації, художнє оформлення: Творча майстерня Аґрафка (Романа Романишин, Андрій Лесів). Відповідальна редакторка: Ольга Горба. Художній редактор: Назар Гайдучик.
Видання Шварценеггер – мій кумир
Автор: Сергій Мельниченко. Видавництво MOKSOP. Упорядник, розробник концепції, редактор: Сергій Лебединський. Фотографії: Сергій Мельниченко. Текст: Олександра Осадча. Переклад на англійську: Ольга Міхнович. Дизайн: Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн/. Видання музея Харківської школи фотографії.
Видання Микола Трох. Enfant Terrible української фотографії
Автор: Валерій Сахарук. Видавництво: Stedley Art Foundation. Дизайн: Світлана Кошкіна. Сканування: Ігор Окуневський, Вітаустас Тацяк. Редакція: Костянтин Донін. Коректорка: Юлія Комишаченко. Виготовлено ТОВ ПАБЛІШ ПРО.
Видання Асканія-Нова
Авторка: Катерина Генріх. Видано: Рада німців України в кооперації з видавництвом Основи. Авторка текстів та ілюстрацій: Катерина Генріх. Літературна редакторка: Олена Подорожня. Верстальники: Дмитро Денищик, Галина Букша. Редакторки видання: Надя Червінська, Анастасія Денисенко.
Видання Історія, яку розповіла Жука
Авторка: Грася Олійко. Видавництво Старого Лева. Головна редакторка: Мар’яна Савка. Літературна редакторка: Наталка Малетич. Художній редактор: Назар Гайдучик. Коректорка: Анастасія Єфремова.
Видання Історія брехні. Як ми обманюємося
Авторка: Марина Кафтан. Видавничий дім Портал. Художнє оформлення: Олена Старанчук. Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук.
Видання Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор
Автори: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Видавництво РОДОВІД. Зображення та текст: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Верстка: Андрій Достлєв.
Видання Дневник 1937
Самвидав. Склав: Павло Дорогой. Щоденники взяті з сайту: prozhito.org. Друк: ПромАрт.
Переможці конкурсу увійдуть у колекцію Найкрасивіші книги світу й візьмуть участь у конкурсі Фонду Buchkunst поміж книг із найкращим дизайном з усього світу.
Журі обирало переможців й короткий список зі 160 заявників – це рекордна кількість аплікантів за всю історію конкурсу. До участі в конкурсі українські видавництва подавали книжки, які були надруковані в період з травня 2019 року по липень 2020.
Подарунки та призи фіналістам і переможцям надали партнери конкурсу.
Фіналісти отримали блокноти Art collection від Moleskine в Україні, а переможці – проживання у п’ятизірковому готелі від Premier Hotel Odesa та сертифікати на консультації юридичної компанії Arzinger.
Переможець Гран-прі отримав графічний планшет Wacom Intuos M з Bluetooth від компанії Wacom Україна. Мистецький арсенал підготував для переможця Гран-прі концептуальну статуетку конкурсу (дизайн: Лєра Гуєвська, виконання: Сергій Бородін) та унікальну маску для Instagram.
Goethe-Institut в Україні надав паушальне покриття транспортних витрат для відвідування Франкфуртського книжкового ярмарку для людини, яка зробила найбільший внесок у художнє втілення книжки-переможця, а також 6-денний вхідний квиток на Франкфуртський книжковий ярмарок для видавця та дизайнера.
Трансляція відбувалася наживо з Мистецького арсеналу. Переглянути запис церемонії нагородження можна на Facebook сторінках та сайті Мистецького арсеналу, а також на сторінках партнерів – Goethe-Institut Ukraine та медіапартнера конкурсу Факти ICTV.