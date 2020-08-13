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Факти / Україна / Суспільство

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst назвав переможців всеукраїнського конкурсу Найкращий книжковий дизайн.

Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вп’яте, а церемонія нагородження вперше відбулася в форматі онлайн-трансляції. 

Гран-прі конкурсу отримало видання ЗНАК. Українські товарні знаки 1960–1980. 

Упорядниці й авторки, дизайн, верстка, фото: У,Н,А колектив (Уляна Биченкова, Ніка Кудінова, Альона Соломадіна). Видавництво: IST Publishing. 

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Видання також перемогло в номінації Візуальна книга.

Переможців також було обрано в 5 номінаціях: книги для читання, візуальна книга, дитяча книга, утилітарна книга й експеримент.

Номінація Книга для читання

Видання Креативність та інші фундаменталізми

Автор: Паскаль Ґілен.

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Видавництво: IST Publishing, Переклад: Оксана Смерек. Літературна редакція та корекція: Ірина Троскот. Дизайн та верстка: Міша Букша. Реалізовано за підтримки Flanders Literature та Андрія Божка.

Номінація Дитяча книга

Видання Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Автори: Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. Видавничий дім Портал. Макет і верстка студії seri/graph.

Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук. 

Номінація Утилітарна книга

Серія перекладів. Історія та теорія фотографії й мистецтва

Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії

Автор: Джон Теґґ

Вогонь бажання: зародження фотографії

Автор: Джефрі Бетчен

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Видавництво Родовід. Друк: Майстер Книг. Дизайн: Альона Соломадіна. Верстка: Павло Сачек, Іван Кушпель. Джерела ілюстрацій: Марія Панченко, Анастасія Білоусова. Керівник проекту: Лідія Лихач.

 

Номінація Експеримент

Видання Blindman

Видавництво IST Publishing.

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Автори проекту — Володимир Гавриш, Андрій Беницький. Організатор проекту: Благодійний Фонд Мистецький арсенал. Реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. 

Окрім переможців конкурсу, до короткого списку увійшли:

Видання Вишиваний. Король України. Лібрето опери

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Автор: Сергій Жадан. Друк: «Майстер книг» на замовлення БФ Україна ХХІ, Почесного консула Республіки Австрія в Україні Всеволода Кожемяка. Продюсування проекту: Олександра Саєнко. Дизайн: Ольга Жук, Надія Кельм (Zhuk&Kelm).

Видання Лицар, дама, авангард. Розмова Валентини Клименко з Жаном-Клодом Маркаде

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Авторка тексту: Валентина Клименко. Дизайнерка: Альона Соломадіна. Редакторка: Анастасія Білоусова. Літературна редакторка: Ярина Цимбал. Коректорка: Тетяна Ватажишина. Підготувала ілюстрації до друку: Яна Старик. Головна редакторка: Лідія Лихач. Видавництво: РОДОВІД.

Видання Оптика Бога

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Видавництво: Видавництво Старого Лева. Головна редакторка: Мар’яна Савка. Ілюстрації, художнє оформлення: Творча майстерня Аґрафка (Романа Романишин, Андрій Лесів). Відповідальна редакторка: Ольга Горба. Художній редактор: Назар Гайдучик.  

Видання Шварценеггер – мій кумир

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Автор: Сергій Мельниченко. Видавництво MOKSOP. Упорядник, розробник концепції, редактор: Сергій Лебединський. Фотографії: Сергій Мельниченко. Текст: Олександра Осадча. Переклад на англійську: Ольга Міхнович. Дизайн: Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн/. Видання музея Харківської школи фотографії.

Видання Микола Трох. Enfant Terrible української фотографії

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Автор: Валерій Сахарук. Видавництво: Stedley Art Foundation. Дизайн: Світлана Кошкіна. Сканування: Ігор Окуневський, Вітаустас Тацяк. Редакція: Костянтин Донін. Коректорка: Юлія Комишаченко. Виготовлено ТОВ ПАБЛІШ ПРО.

Видання Асканія-Нова

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Авторка: Катерина Генріх. Видано: Рада німців України в кооперації з видавництвом Основи. Авторка текстів та ілюстрацій: Катерина Генріх. Літературна редакторка: Олена Подорожня. Верстальники: Дмитро Денищик, Галина Букша. Редакторки видання: Надя Червінська, Анастасія Денисенко. 

Видання Історія, яку розповіла Жука

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Авторка: Грася Олійко. Видавництво Старого Лева. Головна редакторка: Мар’яна Савка. Літературна редакторка: Наталка Малетич. Художній редактор: Назар Гайдучик. Коректорка: Анастасія Єфремова. 

Видання Історія брехні. Як ми обманюємося

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Авторка: Марина Кафтан. Видавничий дім Портал. Художнє оформлення: Олена Старанчук. Відповідальна редакторка: Олеся Мамчич. Літературна редакторка: Богдана Матіяш. Коректорка: Жанна Капшук. Художній редактор: Олег Грищенко. Технічний редактор: Олексій Кобзар. Головна редакторка: Анна Процук.  

Видання Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голодомор

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Автори: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Видавництво РОДОВІД. Зображення та текст: Андрій Достлєв, Лія Достлєва. Верстка: Андрій Достлєв. 

Видання Дневник 1937

Книжковий арсенал назвав переможців конкурсу дизайну книг 2020 року

Самвидав. Склав: Павло Дорогой. Щоденники взяті з сайту: prozhito.org. Друк: ПромАрт. 

Переможці конкурсу увійдуть у колекцію Найкрасивіші книги світу й візьмуть участь у конкурсі Фонду Buchkunst поміж книг із найкращим дизайном з усього світу.

Журі обирало переможців й короткий список зі 160 заявників – це рекордна кількість аплікантів за всю історію конкурсу. До участі в конкурсі українські видавництва подавали книжки, які були надруковані в період з травня 2019 року по липень 2020. 

Подарунки та призи фіналістам і переможцям надали партнери конкурсу. 

Фіналісти отримали блокноти Art collection від Moleskine в Україні, а переможці – проживання у п’ятизірковому готелі від Premier Hotel Odesa та сертифікати на консультації юридичної компанії Arzinger.

Переможець Гран-прі отримав графічний планшет Wacom Intuos M з Bluetooth від компанії Wacom Україна. Мистецький арсенал підготував для переможця Гран-прі концептуальну статуетку конкурсу (дизайн: Лєра Гуєвська, виконання: Сергій Бородін) та унікальну маску для Instagram.

Goethe-Institut в Україні надав паушальне покриття транспортних витрат для відвідування Франкфуртського книжкового ярмарку для людини, яка зробила найбільший внесок у художнє втілення книжки-переможця, а також 6-денний вхідний квиток на Франкфуртський книжковий ярмарок для видавця та дизайнера.

Трансляція відбувалася наживо з Мистецького арсеналу. Переглянути запис церемонії нагородження можна на Facebook сторінках та сайті Мистецького арсеналу, а також на сторінках партнерів – Goethe-Institut Ukraine та медіапартнера конкурсу Факти ICTV.

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