Засідання Тристоронньої контактної групи для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі можуть перенести в іншу країну, якщо можливість вести діалог у Мінську зникне.

Про це сказав голова української сторони в ТКГ Леонід Кравчук.

– Білорусь участі в Тристоронній контактній групі не приймає. Вона дала нам можливість, створила умови для нашої роботи…. Якщо раптом їх не буде, тоді ми шукатимемо інше місце, – сказав він.

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За словами Кравчука, засідання ТКГ можуть перенести до Швеції або якусь нейтральну країну.

– Але поки я сподіваюся, що все в Білорусі налагодиться, – резюмував він.

Протести в Білорусі

9 серпня почалися протести в Білорусі. Новини про результати виборів президента країни вивели тисячі білорусів на вулиці.

За результатами виборів 80,08% голосів набрав чинний президент Олександр Лукашенко, який перебуває при владі 26 років.

Люди вимагають його відставки і чесних виборів.

Джерело: Українське радіо