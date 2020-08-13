Засідання Тристоронньої контактної групи для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі можуть перенести в іншу країну, якщо можливість вести діалог у Мінську зникне.
Про це сказав голова української сторони в ТКГ Леонід Кравчук.
– Білорусь участі в Тристоронній контактній групі не приймає. Вона дала нам можливість, створила умови для нашої роботи…. Якщо раптом їх не буде, тоді ми шукатимемо інше місце, – сказав він.
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За словами Кравчука, засідання ТКГ можуть перенести до Швеції або якусь нейтральну країну.
– Але поки я сподіваюся, що все в Білорусі налагодиться, – резюмував він.
Протести в Білорусі
9 серпня почалися протести в Білорусі. Новини про результати виборів президента країни вивели тисячі білорусів на вулиці.
За результатами виборів 80,08% голосів набрав чинний президент Олександр Лукашенко, який перебуває при владі 26 років.
Люди вимагають його відставки і чесних виборів.
Джерело: Українське радіо