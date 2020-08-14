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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 14 серпня на коронавірус в Україні захворіли 1 732 людини, загальна кількість інфікованих становить 87 872.

Від початку епідемії померли 2 011 хворих.

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Пряма трансляція
09:08 - 14 серпня

В Україні за добу 1 732 нових випадки коронавірусу.

Всього 87 872 хворих. З них 2 011 померли, за добу 19 осіб.

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21:55 - 13 серпня

13 серпня Харківська область вперше стала антилідером за кількістю нових хворих на коронавірус.

У регіоні за добу у 209 людей підтвердили Covid-19.

Водночас загалом за час пандемії інфікувалися 5 378 мешканців області.

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21:40 - 13 серпня

У Вінниці усі дитячі садки відновлять роботу до 25 серпня.

Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.

Напередодні всі працівники пройдуть медичне обстеження і тестування на коронавірус.

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21:35 - 13 серпня

У селищі Красне Буського району Львівської області на коронавірус захворіла 10-річна дитина.

Про це повідомляє керівник з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, перший заступник голови райдержадміністрації Богдан Гринишин.

Тестування підтвердило хворобу хлопчика.

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20:07 - 13 серпня

13 серпня три міста і п’ять районів України віднесли до червоної зони карантину. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У червоній зоні опинилися:

  • Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області;
  • м Самбір Львівської області;
  • м Біляївка Одеської області;
  • м Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
  • Кіцманський район Чернівецької області.

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19:02 - 13 серпня

Станом на 13 серпня 2020 року у ЗСУ на коронавірус хворіє 354 особи, звітують у командуванні Медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії одужало 727 пацієнтів, померло від вірусу шестеро людей.

За останню добу зафіксовано 47 нових випадків Covid-19.

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18:04 - 13 серпня

У МОЗ розповіли, як поводити себе у закладах громадського харчування, аби не захворіти на коронавірус.

Варто дотримуватися таких правил:

  • використовувати санітайзер;
  • користуватися QR-кодом для ознайомлення з меню закладу;
  • оплачувати замовлення картою;
  • відпочивати компанією не більше чотирьох осіб за одним столиком;
  • дотримуватися маскового режиму, правил респіраторної гігієни та етикету кашлю.

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17:54 - 13 серпня

У Волочиському районі Хмельницької області коронавірус діагностували у шестимісячної дитини.

Про це повідомив голова РДА Юрій Марущин.

Загалом у районі за добу захворіло п’ять осіб.

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13:41 - 13 серпня

Українські школярі розпочнуть навчальний рік з коригуючого навчання.

У Міністерстві освіти розповіли, що це буде перевірка матеріалу, який діти вчили під час карантину.

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12:05 - 13 серпня

Київ та 11 областей України не готові до послаблення карантину.

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