Протести в Білорусі: які заяви робили країни і якою має бути реакція

Протести у Білорусі після президентських виборів та оголошення їхніх попередніх результатів не вщухають вже кілька днів.

Протягом цього часу вони встигли привернути увагу великої кількості громадських діячів та перших осіб різних держав.

Хтось вже привітав Лукашенка з перемогою на виборах, а хтось каже про те, що необхідно провести позачергові вибори, з допуском міжнародних спостерігачів.

Україна ж досі зберігає “нейтралітет” у своїх заявах щодо “перемоги” Лукашенка і протестів у Білорусі.

Факти ICTV розповідають, які заяви щодо ситуації Білорусі чути з інших країн, і якими вони мають бути.

Реакція України

Після початку масових протестів та сутичок з міліцією у Білорусі не дивно, що першими почали лунати голоси з сусідніх країн, зокрема й України.

Президент України Володимир Зеленський висловив свою стурбованість через сутички і закликав шукати мирний шлях для вирішення конфлікту.

Він і досі притримується такої позиції. В останній заяві щодо подій в Білорусі очільник України сказав, що мирний шлях до вирішення проблем дуже важливий.

– Білорусь завжди була добрим другом і партнером України. І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід із суспільно-політичного конфлікту. Щоб Білорусь надалі розвивалася та була демократичною, економічно сильною й незалежною державою, – заявив Зеленський.

Коментуючи Фактам ICTV заяви України, політолог Олексій Якубін висловив думку щодо того, що глава держави зайняв збалансовану позицію.

– Мені здається, що позиція Володимира Зеленського (Щодо Білорусі – Ред.) є збалансованою. Сьогодні була його заява, де він говорив про захист громадян України. До того була його офіційна заява, в якій він сказав, що Україна підтримує демократичні прагнення Білорусі і сподівається на стабільні стосунки. Але він не привітав Лукашенка з перемогою на виборах на відміну від деяких інших глав держав, – каже Якубін.

Нині в МЗС України засудили насильницькі дії під час протестів в Білорусі і закликають звільнити усіх затриманих та вийти на діалог.

Реакції ж на вибори наша держава ще не надала. Для багатьох це стало дивним, особливо враховуючи ті події, які нині відбуваються.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що реакція на президентські вибори у Білорусі обов’язково буде, але лише після того, як оголосять офіційні результати.

– Офіційних результатів виборів президента Білорусі ще не оголошено. Після того як білоруська Центральна виборча комісія їх офіційно оголосить, ми ухвалюватимемо рішення щодо того, як реагувати на цей факт, – заявив він під час онлайн-брифінгу 13 серпня.

14 серпня ЦВК оголосила Лукашенка переможцем президентських виборів. Найближчим часом можна очікувати на реакцію України.

У коментарі Фактам ICTV політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що нині Україна зайняла правильну позицію.

– Я думаю, що Україна зайняла правильну позицію, адже на цьому етапі можна лише засудити насилля, що в принципі і роблять. І заявити, що застосування сили до мирних протестувальників неприпустиме, як і їхнє затримання. На цьому етапі реакція України має бути стриманою як до Лукашенка, так й до опозиційних кандидатів, – розповідає Мусієнко.

Водночас деякі політики вже закликають до проведення дострокових виборів у Білорусі.

З України відзначився п’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко, який встав на сторону білоруських протестувальників, заявивши, що вони готові до демократичних змін у житті держави.

Він також вважає, що особливу увагу на ситуацію має звернути як Україна, так і міжнародна спільнота. На думку Порошенка, потрібно діяти, а не сидіти, склавши руки.

– Закликаю українську владу в контакті з нашими партнерами по Люблінському трикутнику призначити спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні, – каже народний депутат.

Думки міжнародної спільноти

Нині реакція країн на події в Білорусі різниться. Лідери деяких держав привітали Лукашенка з перемогою на виборах ще до оголошення офіційних результатів.

Серед них президент РФ Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент КНР Сі Цзіньпін.

Однак багато країн критикують жорстокість, яка проявляється на акціях протестів, зокрема з боку силовиків. Є сотні відео, на яких видно як вони ведуть себе з мітингувальниками, очевидці та жертви розповідають про їхні дії.

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Міністри закордонних справ України, Литви і Польщі (Люблінського трикутника) закликають Білорусь до діалогу з учасниками протестів.

– Повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо. Ми впевнені, що лише шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь, – йдеться у заяві.

З моменту заяви протести не вщухали, а жорстокість правоохоронців, здавалося, ставала ще більшою. Тому Польща виступила за те, щоб ввести санкції проти Білорусі.

Йдеться про санкції не лише з боку Польщі, але й всього Європейського Союзу.

– Ще є шанс, що Білорусь уникне гіршого шляху. Ми повинні спонукати Лукашенка йти шляхом миру, розвивати відносини з Заходом і Європейським союзом. Звичайно, якщо ситуація погіршиться, уникнути санкцій буде дуже складно, – заявив голова МЗС Польщі Яцек Чапутович.

Мусієнко каже, що з введенням санкцій потрібно бути дуже обережними, адже це може сильно похитнути відносини з Білоруссю, які останнім часом налагоджувалися.

– З санкціями потрібно бути обережними, адже не так давно лише скасували деякі з них проти Білорусі. Останнім часом Лукашенко робив поступки і на Захід, – говорить він.

За словами Якубіна, Польща обрала таку “агресивну” позицію щодо Білорусі, щоб частково змістити увагу зі своїх внутрішніх проблем.

А от ЄС вичікує і не робить поспішних заяв.

– У Польщі нещодавно відбулися вибори президента з дуже непевною перемогою чинного глави держави. Тому їй ця історія з Білоруссю дає можливість частково переключити частину політизованого польського суспільства з внутрішніх питань на зовнішні. Європейський союз більш помірковано дивиться на цю історію. Зокрема через геополітичну складову. Будь-яка жорстка критика, введення санкцій, закриття дипломатичних установ, вело б до того, що Лукашенку довелось би бути більш поступливим до Росії, – розповідає політолог.

Державний секретар США Майк Помпео, в свою чергу, закликав Білорусь до проведення позачергових виборів. На них мають бути присутні міжнародні спостерігачі.

Однак президент Сполучених Штатів Дональд Трамп жодним чином не реагує на події в Білорусі і не привітав Лукашенка з перемогою на виборах.

Загалом, кожна країна виходить зі своїх цілей. Але чи так мали б усі реагувати на подібну ситуацію?

Виважено і без емоцій

Передусім потрібно розрізняти для кого яка реакція нормальна. Громадські діячі можуть дозволити собі притримуватися будь-якої позиції, вона занадто емоційна, чи така, що відрізняється від інших.

Тому навіть те, що деякі політики виступили на підтримку Лукашенка не має стати основою для позиції держави. За неї відповідають глави держав та МЗС.

І те, що хтось намагається налагодити діалог в Білорусі, а хтось навіть не коментує ці події – це нормальні реакції.

Звичайно, Україна має “тримати руку на пульсі” білоруських протестів, адже ця держава – наш сусід і її стабільність означатиме менше потенційних проблем для нас.

Водночас, наша держава не може реагувати на всі випадки протестів, а тим паче пропонувати свою допомогу для їхнього вирішення.

– Уявімо, що нам потрібно робити заяви щодо всіх протестів. Чому ж ми не реагували на протести Black Lives Matter, або на Жовтих жилетів. В Африці, у Південному Судані цього тижня було зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями, але ми не бачимо бурхливої реакції, – висловлює думку Якубін.

Мусієнко ж вважає, що сприяння у переговорах може стати не такою вже й поганою ідеєю. І навіть участь в них може допомогти значно стабілізувати ситуацію.

– Давайте згадаємо 2004 рік, коли було посередництво Квасневського під час Помаранчевої революції в Україні. Я думаю, що воно пішло на користь, адже він добре ставиться до України і був в курсі наших реалій. Якщо в Білорусі посередництво на себе візьмуть країни Європи – це буде краще. Бажано, щоб вони перехопили ініціативу у Росії, яка, я переконаний, не сидітиме склавши руки, і провокувати Лукашенка на застосування сили, – каже політичний експерт.

Але заклик до проведення перевиборів – також непогана ідея, як компроміс. Це може частково заспокоїти населення і легітимізувати переможця для більшості країн.

Та занадто великий тиск призведе лиш до того, що збільшиться вплив Росії на Білорусь. Адже в цій ситуації у намаганні втримати владу Лукашенку нічого не залишатиметься.

– Якщо зараз дуже жорстко відреагувати – це може спровокувати, що Білорусь ще більше піде “в обійми Росії”. Тобто якщо Лукашенка зараз загнати в глухий кут, то може виникнути ситуація, коли йому нічого не залишиться для збереження влади, окрім більшого інтегрування з РФ, – говорить Мусієнко.

Коли доходить до міжнародної політики, потрібно зважувати усі за і проти кожної заяви. Єдине правильне рішення – максимально виважене.

Нині важливо спостерігати за ситуацією, адекватно оцінити її і тоді вже щось говорити. Адже зламати відносини можна швидко, а відновлювати їх доведеться дуже й дуже довго.

Владислав Бомбела