Заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито наказує провести нові вибори, є брехнею.
Про цей де мова у заяві Офісу президента України.
– Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?, – говориться у заяві.
У президента України Володимира Зеленського додали, що білоруській державі варто прислухатися до співгромадян та поважати право на життя, здоров’я та свободу.
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Також у заяві підкреслюється, що Україна в жодному разі не втручається у політичне життя Білорусі.
16 серпня у Мінську відбувся мітинг за участю Лукашенка. Під час своєї промови він заявив, що Литва, Латвія, Польща і Україна “наказують” провести нові вибори в Білорусі.
Водночас люди вийшли на марш свободи на знак підтримки протестів у Білорусі проти результатів виборів президента, за якими переміг Олександр Лукашенко.
Джерело: Офіс президента