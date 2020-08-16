Заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито наказує провести нові вибори, є брехнею.

Про цей де мова у заяві Офісу президента України.

– Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?, – говориться у заяві.

У президента України Володимира Зеленського додали, що білоруській державі варто прислухатися до співгромадян та поважати право на життя, здоров’я та свободу.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Також у заяві підкреслюється, що Україна в жодному разі не втручається у політичне життя Білорусі.

16 серпня у Мінську відбувся мітинг за участю Лукашенка. Під час своєї промови він заявив, що Литва, Латвія, Польща і Україна “наказують” провести нові вибори в Білорусі.

Водночас люди вийшли на марш свободи на знак підтримки протестів у Білорусі проти результатів виборів президента, за якими переміг Олександр Лукашенко.

Джерело: Офіс президента