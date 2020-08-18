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Факти / Україна

У школах помаранчевої зони вчителі викладатимуть у захисному щитку – Ляшко

Під час нового навчального року вчителям дозволять викладати без маски. Однак у закладах помаранчевої зони вчителі мають носити захисний щиток.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час Всеукраїнської Серпневої конференції Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021 18 серпня.

– Вчителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. Водночас у школах помаранчевої зони буде рекомендовано перебувати у захисному щитку. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес, – уточний Віктор Ляшко.

Читайте: МОЗ уточнив вимоги до роботи шкіл і садків залежно від зони карантину

Водночас вчителі та учні повинні заходити до школи у масках, проте у класах можна перебувати без маски.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Навчальний рік 2020-2021

Попри складну епідситуацію, навчальний рік 2020 має розпочатися у всіх закладах України 1 вересня.

Однак деякі заклади можуть зачиняти.

Це стосується дитсадків, шкіл та вишів, які розташовані у населених пунктах та регіонах, які потрапили до червоної карантинної зони.

Фото: Dreamstime

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