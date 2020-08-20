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Факти / Україна

Соцдопомога одиноким матерям залишиться у них попри перерахунок

Кошти, які отримали малозабезпечені родини та одинокі матері в період карантину, залишаться у них, попри проведені перерахунки.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Перерахунок та виплати різних видів державної соцдопомоги здійснюються без особистого звернення до органів соціального захисту населення.

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Постанова уряду від 22 липня 2020 року Деякі питання виплати державної соціальної допомоги передбачає, що з 1 липня допомога на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим родинам надається на однакових умовах з урахуванням майнового стану родини та факту зайнятості працездатних членів родини.

– У зв’язку із проведенням перерахунків було з’ясовано, що деякі родини не мали право на продовження допомоги, – зазначили у прес-службі Мінсоцполітики.

Відомство підготувало акт, згідно з яким, кошти, отримані малозабезпеченими родинами та одинокими матерями в період карантину, залишаться у них.

Рада збільшила виплати малозабезпеченим сім’ям

2 червня Верховна Рада підвищила соціальні гарантії для дітей під опікою та призначила виплати самотнім пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям.

Законом встановлено допомогу малозабезпеченим сім’ям для організації підприємницької діяльності та виведення родини з бідності. Ця допомога буде одноразовою та виплачуватиметься непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Dreamstime

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