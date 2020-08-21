В Україні запущено онлайн-платформу цифрової демократії.

Нова мультимедійна платформа опитувань і вивчення громадської думки iViche.com (Інтернет-Віче) запустила свій перший масштабний дослідницький проект. А саме – опитування українців, чому вони підтримують ту чи іншу політичну силу.

Опитувань, які ранжують політичні партії, що вишикувалися перед забігом за розподілом місць в місцевих органах влади, сьогодні не бракує. Однак, на відміну від інших, платформа iViche поставила за мету розібратися не просто з рівнем підтримки, а у свідомих і підсвідомих мотивах, які рухають громадянами при виборі тої чи іншої партії.

Читайте: Довіра, рівність і свобода! Формула успішної демократії у світі

Серед об’єктів дослідження – Слуга народу, ОПЗЖ, Європейська солідарність, Батьківщина і навіть Партія Шарія. Але система iViche дає можливість кожному учаснику опитування вказати інший об’єкт його політичної прихильності. Таку ж свободу користувачам платформа дає і при вказанні причин свого вибору: окрім запропонованих відповідей учасники опитування можуть вказувати свої варіанти, які також потрапляють у перелік для голосування.

Варіанти відповідей, запропоновані iViche, сформульовані з певною часткою гумору, передбачаючи, що і мотивація наших виборців часто теж не позбавлена гумористичного підґрунтя. Приміром, серед варіантів відповідей на питання, чому люди голосують за Слугу народу, є Чекаю посадок, за ОПЗЖ – Рабінович прикольний, за ЄС – Хочеться іще реформ та Гончаренка – в мери столиці! Прихильники Батьківщини можуть обрати варіант Краса врятує Світ!, а електорат Партії Шарія – Це не партія, а Youtube-канал.

Новий соціально-політичний сервіс iViche проводить дослідження за унікальною двотуровою схемою. В ході першого етапу – обговорення, учасники можуть додавати свої варіанти відповідей, змінювати свою думку, переголосовувати. Таким чином, за задумкою авторів, збирається максимальна кількість свідомих думок. В ході ж другого етапу голосування – учасники обираютьлише за один із набору варіантів, зібраних в першому турі.

Платформа вимагає нескладної реєстрації, а вже зареєстрованим учасникам iViche надається можливість самим створювати опитування на теми, які здаються їм актуальними і важливими. На сьогодні це дійсно унікальний інструмент цифрової демократії, який, з одного боку, фіксує больові точки суспільства, з іншого – інформує про такі сигнали владу. Адже після завершення голосувань система автоматично розсилає результати за електронними адресами державних органів, які вказують користувачі при створенні опитування.

Нагадуємо, нещодавно Факти ICTV повідомляли, що партія ЗА Майбутнє назвала власний рецепт виходу з кризи.

Фото: iViche

Джерело: iViche